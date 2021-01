FOTOLUGU | Amsterdami lähistel asuvas kodus on tõeline boholik paradiis 

Võimlemisrõngad elutoas

Juba hallis võtab tulijat vastu roheline gamma William Morrise mustrilise tapeedi kujul. Koos musta plaatpõranda ning tahumata puidust esikumööbliga annab see ruumile elegantse ja veidi rustikaalse ilme. Üles viib spiraalne trepp.

Kombineeritud köögis-elutoas jagub ruumi nii Roosi kui laste töölaudadele. Laest ripuvad võimlemisrõngad. Raamatud ja mänguasjad on hoiul ratastel liikuvates puitsahtlites, mida ka kaheaastane Pepijn jaksab veeretada. “Meile on tähtis, et lapsed saavad igal pool mängida, ilma et peaksime muretsema kriimude pärast. Asju ostame enamjaolt kirbukatelt, ajalugu ja kulunud pinnad on minu jaoks väärtuslikumad kui uustoodang. Lapsena käisin koos isaga täikadel, mulle on alati olnud omased vanad esemed, ilusad kapid ja kaisukarud. Õppisin varakult vanas ilu nägema,” jutustab Roos.

1. Neljane Lotte viibib meelsasti hubases tagaaias. Aed oli kodu ostmisel üks kõnekamaid argumente. 2. Oma ideed jäädvustab Roos ilusasse kirjakomplekti.

1. Kaheaastane Pepijn magab oma toas. Nii voodi kui taburet on kirbuturult. Linnumaja kujuga lambi valmistas paar ise. 2. Väikese nagi meisterdas Roos vanast lauast, mille külge kruvis üksikuid vanu konkse. 3. Seinariiul ja nagi on ise meisterdatud, Roos

1. Lotte peokleidid ripuvad käeulatuses, et oleks vajadusel kohe võtta. Riidepuu võitis Roos instagrammi võistlusel. 2. Nelja-aastase Lotte toas on samasugused summutatud värvid nagu kogu majas. Ühele seinale on kinnitatud puulauad, et seinakujunduse muu Foto: Camilla Isaksson / Living4media

Unistus talust hanede ja kitsedega

Ka abikaasa Danieli meelest on tore koos kirbuturgusid külastada. “Ta aitab mind meeleldi, kui mul mõni uus idee tärkab – uue laua meisterdamisest kuni paberist “maalini”, mis nüüd ripub diivani kohal. Selle tegemiseks kulus meil kümme tundi.”

Rohelisi nüansse leidub kõigis tubades. Koos toataimede, unikaalsete kaunistuste ja puiduga. Paar on loonud väga isikupärase ja inspireeriva, loomuliku hõnguga kodu. “Meile siin väga meeldib, aga järgmiseks unistuseks on väike talumajapidamine maal, suure krundiga, kus saaksime pidada hanesid, kitsi ja kanu. Kuid ikka vanematele ja merele lähedal.”