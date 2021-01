Terass ja ukseesine kauniks ehk Millised lille passivad talvel õuepotti? 

◆ Talveaja põhilised potitaimed on kanarbikud ja eerikad. Lisaks teada-tuntud roosakaspunaste õitega kanarbikele on saada valge ja roosa õievärviga ning ka erksate kollakasroheliste lehtedega taimi.

◆ Madalatest taimedest sobib talvel potti panna veel talihalja – oma punaste või roosakate marjadega püsib see külmaga päris pikalt ilus.

◆ Hallikat tooni saab juurde anda padipõõsaga, mis on ka tuntud suvelill.

◆ Pisut lühemat aega peavad vastu dekoratiivkapsad, kuid see-eest on nad toredad värvilised.

◆ Ka rippuv luuderohi säilib talvepottides ilusti, kui külma on viie kraadi ümber.

◆ Suuremat mõõdet talvistele kompositsioonidele võib anda igihaljaste okaspuude või lehtpõõsastega.

◆ Potis kasvatamiseks sobivad talvel hästi kõik okaspuuvormid. Kui tahta, et nad ka edaspidi aeda kaunistaksid, peaks neid ereda kevadpäikese eest kattega kaitsma, samamoodi nagu teisi igihaljaid õuetaimi – mis aga pole tihtipeale kuigi tore vaatepilt. Seega peab arvestama mõningate kadudega, nagu ikka hooajataimede puhul.

◆ Vastupidavamad okaspuud on minu kogemusel mägimännid ja elupuud, aga ka pukspuud ja kuused. Kuid ikkagi varjulisemas kohas, kuhu otsene terav kevadpäike peale ei paista.

◆ Talvisel ajal lillepoodides müüdavad küpressid on enamikus soojemast kliimast pärit, meie õuekülma ei kannata ja kevadeks hukkuvad. Ainult hästi soojade talvedega on nad vahel harva ellu jäänud.