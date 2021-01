Lumi aias: millele tuleks just nüüd eriti tähelepanu pöörata? 

1. Ka võreseinad ja pergolad, mis on kaetud ronitaimedega, koguvad enda peale palju lund. Kevadel sulades muutub see raskeks ja võib alla kukkudes taimed endaga kaasa rebida. Selle vältimiseks peaks pealesadanud lume võimalikult varakult alla raputama. 2. Korraga mahasadanud suur hulk lund on mis tahes taimele koormav.

Meie kliimas tähendab talv pidevat külmema-soojema ilma vaheldumist, kord võib lumi olla märg ja kleepuv, siis jälle kohev ja kerge ning ilmamuutused tulevad üleöö. Mõnikord on mahasadava lume kogused üüratult suured.

Talvel saabki selgeks tõsiasi, mida tegelikult peaks jälgima juba aeda ja taimestust planeerides – sama oluline nagu suvine õiterikas ja lopsakas aed on ka kergesti hooldatav ja taimedele vajalikke elutingimusi pakkuv talvine aed.

1. Kevadel hakkab lumi sulama ja moodustab tiheda raske vaiba. Sulalumega päevadel võiks taimede ümbert lund veidi eemaldada. Muidu muudab öökülm selle jälle kõvaks jäätunud kamakaks. 2. Õige pea see lumi katuselt alla pudenebki.

Kui lumerohkel talvel on vaja aiateid lumevabana hoida, tekib küsimus: kas peenardele tohib lund ladustada?

Enamikule püsililledele ei tee paksem lumekiht midagi halba, sest paljud püsikud ja kõrrelised kasvatavad igal kevadel uue maapealse osa, mis sügisel koltub ja sureb. Samas on hulk taimi, keda rasked lumehunnikud kahjustavad. Üldse ei tohiks lumehunnikuid kuhjata madalatele okaspõõsastele, kiviktaimlataimedele ja vormi pügatud puudele-põõsastele.

Kuid ka teised okas- ja lehtpuud ning põõsad võivad raske lumekoorma all rängalt viga saada. Suurematel puudel võib vastu tüve lükatud lumi koort kahjustada, põõsastel oksi lahti rebida.

Ka algul kohev lumi vajub aja jooksul ja temperatuurimuutuste mõjul kokku ja muutub raskeks. Seetõttu võivad ka vastupidavamad taimed olla kevade saabudes lamandunud, murdunud või liigniiskusest kahjustunud.

Nutikas oleks planeerida jalgteede äärde, vähemalt ühele poole, piisava laiusega murupind, kuhu vajadusel lund ladustada, ning teega piirnevates peenardes kasvatada vastupidavaid püsililli. Ka ei tasuks mõlemale poole aiateed planeerida kõrgpeenraid, sest siis ei ole üldse kohta, kuhu lund lükata.

NB! Peenardele sobib lükata vaid puhast, ilma soolata lund.

Katuselt kukkunud lumi