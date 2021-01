Hiiglased kodus ehk Suured ja efektsed toataimed 

Oluline on aga leida taimed, kellele teie kodu kasvukeskkonnaks sobib ja alles seejärel sellest nimekirjast meelepärasem välja valida!

Suure taime saamiseks on mitu moodust: aeganõudvaim on taim seemnest kasvatada ja lihtsaim kohe suur taim soetada. Esimene moodus ei maksa suurt midagi, kuid nõuab pikka pühendumist ja tibake õnne. Suure taime ost haukab rahakotist piraka ampsu, kuid efekt on kodus kohe olemas.

Et kallist taimest oleks rohkelt rõõmu, tuleks tema kasvatamisel arvestada paljude asjaoludega.

Kõige levinumad ja põnevamad suurekasvulised toataimed on kindlasti palmid. Kuid peale nende leidub ka teisi efektseid suurema kasvuga taimi. Aiakeskused pakuvad nii nooremaid ja tillemaid kui ka juba pea inimkõrgusi isendeid – nende hulgast võib leida mitmeid tavaliste tubaste oludega leppivaid liike.

Viigipuud on meie kodudes juba ammu tuntud kui hästi vastupidavad taimed. Ahtalehine viigipuu, Ficus binnendijkii, on neist vast üks põnevamaid tänu oma graatsiliselt allapoole kaarduvatele okstele ja pikkadele kitsastele lehtedele. Armastab valget kasvukohta ja mõõdukat kastmist, ei talu liigniiskust. Okste kärpimisega saab kujundada puule kompaktse võra. Foto: Priit Grepp

Mahe kalasabapalm, Caryota mitis, armastab valget ja sooja (kuni 25 kraadi), kuid lepib ka tavapärasest veidi jahedama (talvel u 16-kraadise) kasvukohaga. Tal on huvitav, veidi kalasaba meenutav tumeroheline lehestik. Meeles tuleb pidada, et kalasabapalmid armastavad pigem niiskemat elu – seda nii mullastiku kui kasvukoha õhuniiskuse poolest. Kui õhk on ruumis väga kuiv, tuleks taime üsna sageli piserdada. Ehkki palmid õitsevad toatingimustes harva ja sedagi vaid vanemas eas, tuleb kalasabapalmi puhul arvestada, et ta õitseb elus vaid korra ja seejärel hukkub.

• Aeg-ajalt kontrolli taimede tervist: käi luubiga üle lehtede alumised küljed, varred, tüvi ja lehekaenlad. Tee endale selgeks igat konkreetset taime ohustada võivate kahjurite tunnused.

• Kõige parem on kahjurite koju jõudmist pigem vältida. Selleks hoia uusi toataimi ja isegi kingitud lõikelilli mõnda aega karantiinis – näiteks olemasolevatest toataimedest eraldi ruumis. Ka õuest tuppa toodud taimne materjal (ajatamiseks mõeldud oksad, jõulupuud) võivad endas peita pisikesi pahalasi.

• Iga kummaline plekk lehel ei pruugi olla kahjurite tekitatud. Tegu võib olla valede valgustingimuste, liigse niiskuse või kuivuse, tuuletõmbuse tagajärgede, järskude temperatuurimuutuste või ka mõne toitaine kroonilise puudusega.

Toatingimustes, nii päikeselisemas kui poolvarjulises kasvukohas peab ilusti vastu ka Laose datlipalm, Phoenix roebelenii. Aeglasekasvulisel, u 1,5-meetriseks kasvaval iludusel on kaunid sulgjad kaardus lehed. Ka talle meeldib niiskem muld ja suvine lehtede piserdamine, kuid liigniiskuse suhtes on ta tundlik ja talvel tuleks teda kasta veidi vähem. Harilikku datlipalmi (Phoenix dactylifera) on lihtne kasvatada ka seemnest, kui kuskilt värskeid datleid saada õnnestub. Datliseeme idaneb mitu nädalat, läbikuivanud seeme aga mitu kuud. Kel kannatust jagub, võiks proovida.