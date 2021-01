Lihtsad reeglid, millega luua koju ideaalne valgus 

Magamistoas peaks olema soe ja hubane valgus, voodi juurde võiks planeerida mugavad kohtvalgustid lugemiseks.

Lastetoas on tähtsaim üldvalgus, kusjuures lamp võiks olla alt kaetud läbipaistmatu klaasi või plastiga, et valgusallikas silmadele haiget ei teeks. Lapse koolilaual on "kohustuslik" tööpinda valgustav kohtvalgusti.

Köögis on oluline valgustada välja töötasapinnad ja söömisala. Kui töötasapindade valgus on külm ja intensiivne, saab hubasust luua sooja üldvalgusega.

Vannitoa valgustite esimene märksõna on niiskuskindlus. Enamasti paigutatakse lakke ja peegli kohale süvistatud leedtuled, mis mõjuvad hommikuti virgutavalt.

Esiku valgustus peab olema külluslik. Ruumi väiksusest hoolimata tasub siia planeerida nii tugev üldvalgus kui ka kohtvalgustid, esikupeegli võiks eraldi välja valgustada.