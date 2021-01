Spetsialist soovitab: kuidas ehitada oma koju parim saun 

Elektrikerist valides on võimsuse arvutamiseks lihtne valem: nii suur, kui on sauna kubatuur, tuleb valida ka elektri­keris. Näiteks 8-kuupmeetrisesse sauna sobib 8-kilovatine keris. Kui sauna mõni sein on soojustamata telliskivi või klaasiga kaetud, siis lisandub kerise võimsusele niisama palju kui sauna mahu suurendamine 1,2 kuupmeetri võrra iga ruutmeetri kohta. Üldreegel on, et nii palksein, kivi, klaas kui ka lihtsalt isoleerimata sein vähendavad kerise võimekust.

Elektrikeriste valik on poodides oluliselt laiem ja valida saab põneva disainiga tooteid ja lisafunktsioone. Kui üldiselt loetakse elektrikerise miinuseks asjaolu, et see kuivatab kõrgel temperatuuril sauna­ruumi õhku, siis osal tänapäevastel keristel on kaasas aurusti, mis võimaldab ühe nupuvajutusega saada harilikust leilisaunast mõnusa aurusauna. Kui valida mudel, millel on suur kerisekivide maht, tagab niiske sauna ka see, kui kerist kasutada madalal temperatuuril ning ilma aurustita.

Sisekujunduses võidutseb juba mõnda aega looduslähedus, mistõttu on kõige populaarsemad kõrged tornkerised, kus on vähe metallpinda ja palju kive.

Kui keris on paigas, siis ei tohi unustada selle hooldust. Kerisekive võiks kodusaunas­ ümber laduda või välja vahetada korra aastas. Kerist saab puhastada tavalise sooja seebiveega. Kui elektrikerisel lähevad katki elektritennid, tuleb need kohe välja vahetada. Puukerise korstnaga ühendusi tuleb lasta korstnapühkijal kontrollida ja puhastada igal aastal. Kui keris on õigesti paigaldatud ja korralikult hooldatud, on saunaga kaasnev tuleoht viidud miinimumini.