Sellisel põrandal tunnevad lapsed end kõige mõnusamalt 

Mõnevõrra rohkem osatakse tähelepanu pöörata turvalisusele ja naturaalsusele. See, et libe põrand ja teravad nurgad pole hea kombi­natsioon, on ilmselge ning üha rohkem osatakse küsida ka põrandamaterjali, mis oleks allergeenideta ega koguks tolmu.

Loomulikult on lastetoa materjali puhul oluline ka vastupidavus ja hea puhastatavus. Väikelapsed armastavad väljendada oma kunstiannet just selles kohas, kus inspiratsioon tekib, ja teinekord on põrand nende silmis parim lõuend. Samuti teab iga vanem,­ et aeg-ajalt juhtub lastetoas ootamatusi, näiteks sajab täiesti juhuslikult riiulist raamatuid või hakkab lekkima mahla­kruus, mis muidu on täiesti terve.

Põrandamaterjalide valik on küll väga lai, aga igal materjalil on plusse ja miinuseid, mida peaks enne otsustamist teadma, et laste tuppa sobivaim lahendus leida.

Kes siin käis... Foto: Priit Grepp

Kork on looduslik materjal, millest tehtud põrand on soe ja jalasõbralik. Korkmaterjali omapäraks on, et talvel kiirgab see soojust tagasi ning suvel on talla all mõnusalt jahe. Korkpõrandat saab paigaldada nii õhukeste plaatidena otse aluspõrandale liimides kui ka spetsiaalse lukustussüsteemiga varustatud korkparketina, liimi kasutamata. Korkmaterjali kasuks räägivad naturaalsus ja soojus, aga ka asjaolu, et teiste materjalidega võrreldes pakub kork head helikindlust, mis just lastetoas on väga oluline. Korkpõranda puhastamine on lihtne – piisab tolmuimejast ja niiske lapiga ülekäimisest.

Korgi peamiseks miinuseks on pehmus, näiteks raske massiivne mööbel võib vajutada korkpõrandasse jäädavad jäljed, millest hiljem mööblit ümber paigutades enam lahti ei saa. Ühtlasi on korgi puhul ka tähtis vältida, et ükski terav ja raske ese maha ei kukuks, sest see teeb pehmesse korki augu. Erinevalt laudpõrandast või naturaalsest parketist korkparketti lihvida pole võimalik, küll annab kahjustatud põrandaplaadi uue vastu välja vahetada, seega võiks korki osta väikese varuga, et tulevikus oleks puuduolev õige mustriga plaat käepärast võtta.

Naturaalne laudis vali lehtpuust

Puidust laudpõrand on alati moes ja silmailu pakkuv. Tegu on sooja ja naturaalse materjaliga, mis sobib ennekõike suuremate laste tuppa. Põrandalauda tehakse nii okaspuust kui ka lehtpuust. Esimene on soodsam, aga lastetuppa soovitatakse teist, sest lehtpuit on tugevam ja vastupidavam ning sellesse ei teki nii lihtsalt täkkeid, mis laudpõrandale peagi näotu väsinud välimuse annavad. Küll tuleb igasuguse laudise puhul arvestada, et vuukide vahele hakkab kogunema mustust. Lapsed võivad vuukide vahele top­pida ka plastiliini või kallata värvi ja seda on sealt väga keeruline kätte saada. Puit on ka võrdlemisi tundlik veekahjustuste ja kriimustuste suhtes, seega peab arvestama, et puitpõrand tuleb ühel hetkel üle lihvida.

Puidust põranda kaitsmiseks on kaks võimalust: õlitamine või lakkimine. Õlitatud põrand on naturaalne ja ilus, kuid vajab sagedast hooldust. Õlitamist tuleb korrata soovitatavalt igal aastal. Ka lakki pole põhjust peljata, sest selle koostis on muutunud viimastel kümnenditel oluliselt inim- ja keskkonnasõbralikumaks. Puit on seega lastetoas küll ilus ja soe, aga ka pretensioonikas lahendus, mis sobib vaid juhul, kui väikeste laste väikesed vimkad ei too kaasa suurt pahandust.

Laudise kõrval valitakse mõnikord lastetuppa ka naturaalne tammeparkett, mis on küll üks kallimaid, kuid samas ka sisuliselt eatu põrandamaterjal. Mosaiikparketi paigaldamine on keerukas töö, mille jaoks on tarvis õppinud meistrit. Samas võib valida ka väärispuiduga kaetud laudparketi, mida on lihtne ja mugav ilma liimita paigaldada, kuid selle ostmisel tasub jälgida väärispuidu kihi paksust, millest sõltub põranda vastupidavus ja eluiga.