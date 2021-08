Hapulembeste taimede istutusalasid: õitsejaid jätkub siin pikalt!

Kõrgpeenra ääristamiseks sobivad ka maa­kivid, palgid või muu materjal. Kuid mitte paekivi, sest sellest eraldub lupja ja pinnas kaotab oma happelist reaktsiooni. Turbapätsid on rabast lõigatud turbatükid, mis hoiavad oma kandilist vormi kaua. Kui on vaja laduda pätsidest mitme rea kõrgune serv, peaks need omavahel kinnitama grillitikkudega. Serva valmides lõigatakse pealmiste pätside serv poolviltu maha – siis koguvad nad paremini niiskust. Mõne aja möödudes saavad turbapätsid endale kena samblase pealispinna.

Rododendronid linnahaljastuses. Kevadel on kogu ala eriti õierohke.

Õieilu vaatamiseks ja pikemaks nautimiseks on paigaldatud pargipink. Amsterdam

Kasvumulla seguks sobib hapu freesturvas, mille hulka on segatud jämedama fraktsiooniga männikoorepuru vahekorras 100 liitrit turvast : 10 liitrit koorepuru. Võib lisada ka lehe­kõdu. Hiljem, turbaala väetamisel, on vaja rammuks anda happelist komposti või rodoväetist.

Nõuandeid rodopeenra rajamiseks ja hoolduseks

- Istutamisel jälgi, et taime juurekael ei satuks sügavamale mulda, kui oli enne. Juurekael peaks jääma turbapinnaga samale tasapinnale.

- Heitlehistele rododele sobib päikesepaisteline kasvukoht, igihaljad vajavad poovarju.

- Igihaljad rododendronid võivad vajada kevadtalvel päikese eest varjutamist.

- Hapulembeseid taimi võib väetada ainult eriväetisega, rohke lämmastikusisaldusega väetised neile ei sobi.

- Rodod on väga tundlikud läbikuivamise suhtes ja vajavad kuival ajal lisakastmist. Samas ei meeldi neile ka liigniiskus, sest juurestik vajab palju õhku.

- Rodod ei talu ka väga tuulist kasvukohta.

- Rododendronitele meeldib kasvada rühmadena.

- Kui vajad vihjet, kas sinu aia mullastik sobiks hapulembestele taimedele, siis vaata, millised taimed seal hästi kasvavad. Looduses näed happelises pinnases kasvamas mustikaid ja kanarbikku, mände.

- Niiskuse säilitamiseks võib istutusala multšida koorepuruga või haljastada varjutaluvate pinnakattetaimedega.

- Turbapeenras kasvab harilikult vähem umbrohtu, sest puhas freesturvas ei sisalda umbrohuseemneid.

- Hapulembeseid taimi väetatakse varakevadel, mai algul eriväetisega. Teist korda võib väetada ka jaanipäeva paiku. Hilisem taimede toitmine võib segada uute võrsete puitumist, mistõttu taimed on talvekahjustuste suhtes nõrgemad.

- Äraõitsenud õied tasub küljest ära näpistada, et taim ei hakkaks seemneid kasvatama. Sellega tagame järgmisel aastal rikkalikuma õitsemise.

- Peenart rajades on kindlam valida meie kliimasse sobivad külmakindlamad sordid.

- Kastmiseks sobib kõige paremini vihmavesi.