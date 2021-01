Näpud sügelevad remonti tegema: kodu kohendamiseks pole suurt eelarvet vajagi! 

Tihti arvatakse, et remont on kallis ja aeganõudev, mistõttu lükatakse seda aina edasi. Kui kapitaalremont ongi kulukas, siis kodu hõlpsalt uueks ja põnevaks kohendada saab ka väikese eelarve ja oma kätega. Mõnikord piisab lihtsatest asjadest, et muuta oma elu nauditavaks.

Kõige kiirema ja märgatavama efekti annab seinte ülevärvimine, eriti kui kannad mõnele pinnale sootuks uue tooni. Värvi ei tohi valida pelgalt enda maitsest, vaid ka ruumi iseloomust lähtuvalt. Heledate jahedate toonidega saad ruumi avardada ja väikest tuba visuaalselt kasvatada. Selleks sobib näiteks helesinine või helehall. Samas hele soe toon, näiteks kollane, aitab asendada vähest päikesevalgust. Kasuta ainult sellist värvipaletti, mis teeb sind õnnelikuks, ning toone, mis toovad naeratuse näole! Kuna enamik linnakodusid on pigem väikesed kui ruumikad, siis tasub vältida seinte ülevärvimist tumedate ja intensiivsete toonidega, küll võib lemmikvärve sisse tuua detailidena. Vali kirgas vaip, erksad padja­katted, kardinad või kasuta ühes seinas efektvärvi. Omanäolise tulemuse saad šabloonidega, mis aitavad lakoonilise värvitud seina elavaks ja isikupäraseks muuta. Selle tööga saab meist igaüks hakkama ning šabloone on võimalik tellida endale meeldiva motiiviga ja sobivas suuruses.

Kasuta julgelt tapeeti ja värvi kõrvuti – nii saad kõige efektsema tulemuse väikese kuluga. Paljude inimeste jaoks ei asenda värv kunagi mustri, tekstuuri ja materjali hubasust, aga see ei tähenda, et igasse seina peaks panema kalli tapeedi. Piisab ühest seinast ruumis, mõnikord vaid ühest või paarist paanistki.

Tapeeti valides arvesta, et väike ja õrn tapeedimuster muudab ruumi optiliselt suuremaks. Seevastu kõik suuremustrilised, aga ka tumedad tapeedid pisendavad seda. Kui sul on soov tuba visuaalselt kõrgendada, vali püsttriibuga tapeet ning paigalda vahetult lae alla poort. Kui tahad rõhutada heledat mööblit, siis kasuta ühes seinas tumedat tapeeti, aga sama reegel kehtib ka vastupidi.