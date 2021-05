Too aeda värvi! Purpursed taimed haljastuses 

Värvidega saab luua põnevust, vaheldust ja meeleolu üsna hõlpsalt. Üldjuhul soovitakse aias värve näha terve hooaja vältel. Kui taimede õitsemine ja õite värv on lühiajaline ning möödub kiiresti, siis lehestiku toonid on esil tunduvalt pikema aja jooksul. Lehestiku värvus, olenevalt aastaajast või ­ilmastikutingimustest, võib veidi muutuda.

Purpursete lehtedega taimi, mis hoiavad oma värvitooni kogu suve­hooaja, on päris palju. Mõnedel neist muutub lehestik erksaks just sügisel, teistel esineb purpurset tooni varakevadel lehtede puhkemise ajal ning hiljem tasandub leht rohekamaks. Tihti on purpursete lehtedega taimedel erksad roosad õied või lehtedel heledamad träpsud või triibud.

Eri värvi lehestikuga taimedest mustrid – ja õieilu polegi vaja. Paremal: Tartu botaanikaaias. Vasakul: Prantsusmaal Blois' väikelinnas

Sama pügatud kuju, kuid erinev värv – mulje on hoopis teine. Amsterdam

Purpurset tooni roomav akakapsas toob peenrasse päris tugevalt värvi.

Suvelillehaljastus

Punaselehised lehtkapsad sobivad ülihästi täiendama suvelillede istutusi ja segapeenraid. Oma täieliku ilu päästavad nad valla sügisel.

Punakate toonidega lehed võivad anda huvitava tausta, aga võivad ka ise olla pilgupüüdjad. Nad aitavad luua vaheldust, moodustada koos teiste toonidega mustreid või luua huvitavaid kooslusi näitekssinakate, valgete või ereroheliste taimedega.

Purpursete taimede kasutamisel tuleks aga arvestada, et korraga liiga palju tugevaid, jõulisi värve võib aias tekitada sünge ja pimeda mulje, mis pikapeale mõjub ehk isegi ärritavalt.

Ka tarbetaimede hulgas on palju purpurseid liike ja sorte, mis köidavad pilku kas värviliste lehtede või erksate viljadega. Salatite, kapsaste, lehtpeetide liigid on väga erinevate toonide ja lehekujudega. Need taimed püsivad kaua ilusad ja sobivad ka lillepeenra täiendamiseks.