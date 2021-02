Kiikad uute nõude järele? Praktilised soovitused, kuidas valida koju sobivad sööginõud 

Ettevõtte Perfect Home jaekaubandusjuhi Ede-Ly Täpsi sõnul külastab nende poodi, kus müügil keskmise ja kõrgema hinnaklassi tooted, ka keskmisest teadlikum klient, kes impulsiivoste väga ei tee. “On ka selliseid, kes vaatavad tooted välja juba neli-­viis kuud varem, enne kui ostma tulevad,” ütleb Täpsi.

Millest koosneb baaskomplekt?

Baaskomplekt võiks Täpsi sõnul koosneda taldrikutest külma toidu, prae ja supi jaoks, lisaks praevaagnast ja serveerimistaldrikutest. Ning muidugi kohviserviisist.

Kuna supitaldrikuid on erinevaid, võib need valida ka näiteks kausisarnased, mis sobivad siis ühtlasi ka pasta serveerimiseks. “Sellise komplekti hind jääb 20–40 euro ringi inimese kohta,” võtab Täpsi kokku.

Täpsi hinnangul kannatavad neil müügis olevad nõud nõudepesumasinas pesemist väga hästi, ilma et väljanägemises midagi muutuks. “Ma ei tahaks küll teiste tooteid halvustada, aga selle põhjal, mis mul endal kodus on olnud, võin öelda, et kui mõni kiirmoeketi taldrik näeb juba peale aastast kasutamist kulunud välja, siis kvaliteetbrändidega seda ei juhtu,” räägib ta ning lisab, et pigem tasub ostmisel veidi enam kulutada, mitte valida kõige odavamaid tooteid, sest need pikalt ilusad ei püsi.

Nõusid on müügil paljudes kohtades, kaubanduskeskustes ja ehituspoodideski – kas tasub neid sealt osta? “Rääkides näiteks Prismast või Selverist, siis sealt võib kvaliteetseid nõusid täitsa leida, kui klient on teadlik ja oskab õige kaubamärgi valida,” soovitab Täpsi valiku tegemisel jälgida konkreetset toodet. Ning jätkab, et mõni disainihuviline on siiski tunnistanud, et kaubamärgi müük mõnes kaubakeskus võib selle maine alla viia.

Poe tootevalikus on ka keraamilisi serviise. “Need on ilusad ja omapärased asjad, juhul kui see stiil meeldib,” kiidab Täpsi.

Jõulud toovad lauale kirevust juurde

Tootevalik nende poes uueneb neli korda aastas, ühtlasi jõuab samal ajal poodi uus kataloog. “Järgmine on jõulukataloog,” ütleb Täpsi. Aasta lõpus tuleb valikusse palju jõulutooteid, sh küünla­aluseid, salvrätte ja muud teemakohast.

Keraamik Kristi Kuurme käsitööna valminud keraamilised nõud on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks. “Kõrgkuumpõletusega tehtud nõud on vastupidavad – kõrgkuumsavi on kvaliteetne, nii et sellest tehtud nõusid võib pesta nõudepesumasinas, ilma et nende värv muutuks või peaks kartma, et nad kuluksid või muul moel välimust muudaksid.” Lisaks on nõud kuuma­kindlad.

Kuurme on läinud seda teed, et müüb enamiku toodangut ise otse kliendile, seda nii Kärdlas paiknevas töökojas kui ka laata­del käies. Ka Kuurme edasimüüjad paiknevad peamiselt Hiiumaal, just seetõttu, et kunstnikul poleks tarvis tarneks suuri vahemaid läbi sõita.