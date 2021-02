Lihtsalt ja soodsalt: päevinäinud köök saab värske ilme 

Õnnestumise võti peitub eelkõige kahes teguris: põhjalikus eeltöös ja fantaasialennus. Kõigepealt tuleks köök korralikult­ puhastada ning kappide ja töötasapinna seisu­kord üle vaadata. Mõne tööga saab ise hakkama, mõnel puhul vajab köögimööbli värskendamine ikkagi spetsialisti abi. Kindel on aga see, et ümberkujundamisega saab hakkama igaüks. Netiavarustest leiab hulgaliselt ideid, kuidas vanale mööblile uut hingamist anda.

Kõige lihtsam viis kogu köögile värske ilme andmiseks on kapiuste ülevärvimine. Kvaliteetselt pealekantud värvikiht jätab mulje, et tegu on täiesti uue mööbliga.

Köögimööbli värvimine on siiski päris ajamahukas ettevõtmine, mis koosneb mitmest etapist. Esmalt tuleb kapiuksed karkassilt maha võtta ning käepidemed, hinged ja sahtlikandurid lahti kruvida. See on vajalik, et viimistlemine oleks mugav ning tulemus ühtlane. Et iga uks ja sahtel hiljem oma õigele kohale tagasi saaks, võib need eelnevalt märgistada.

Enne värvima asumist puhasta uksed rasvast ja muust mustusest. Tavaliselt niiskest lapist ei piisa, kasuta kas nõudepesuvahendit, äädikalahust või spetsiaalseid kodu­puhastusvahendeid. Kui on lahtist värvi või näiteks naelapeadel roostet, siis eemalda see korralikult, sobiliku tööriista värvi ­eemaldamiseks leiad ehituspoest. Kontrolli pind veel põhjalikult üle ja kui sellel esineb defekte, siis pahtelda ja lihvi, sest värske värvi alt jäävad pisemadki iluvead kohe silma.

Kui mööbel on puhas ja kriimud-täkked peidetud, siis karesta värvitav pind kergelt keskmise karedusega lihvpaberiga (150–200) üle nind seejärel eemalda tolm, et värv paremini pinnale nakkuks.

Värvi alla käib alati krunt, ka see on aluspinnaga nakkumise huvides. Vali kiirestikuivav lahustipõhine kruntvärv, mis sobib ka varem värvitud pindadele (näiteks Tikkurila Otex). Kindlasti uuri poes kruntvärvi valides, kas see kinnitub sellisele pinnale, mida värvima hakkad. Kui kruntimise lõpetad, siis õhuta ruumid ja võid hakata tegelema kattevärviga.

Vali värv välja kodus

Mööblile värvi valimiseks võta esmalt ehituspoest värvinäidiseid ja riputa need köögis kappide kõrvale üles. Nii saad otsustada värvi üle keskkonnas, kuhu see peab sobituma. Vaata värvi nii päevavalges kui ka õhtupimeduses. Tihti osutub valituks hoopis teine värv kui see, mis poes kõige atraktiivsem paistis.

Mööbli värvimiseks kõlbab vaid selline mööblivärv, mis on kulumiskindel ja enamasti veepõhine (näiteks Vivacolor Special Furniture Akva). Kui eelistad ühtlast veatut tulemust, siis kasuta pintsli asemel madalakarvalist veluurrulli. Kui aga tulemus võiks olla faktuurne või rustikaalne, siis kasuta pintslit. Värvi uksed üle vastavalt vajadusele kas üks või kaks korda ning lase värvil korralikult ära kuivada. Käepidemete tagasi­kruvimiseks ja uste kapi külge panemiseks tuleks varuda kannatust. Kui liiga vara tegutsema hakkad, võid värvkatet rikkuda.

Kui tegu on puidust kapiustega ning soovid puidusüü nähtavaks jätta, siis lihvi kogu aluspind lakist puhtaks ning viimistle uksed kas läbikumava vaha või meelepärase peitsiga.

Kui aga ülakappide uksed on sootuks vigastatud, võiks kaaluda nende eemaldamist ning teha kööki efektsed avariiulid. Selleks saad ära kasutada näiteks varasematest ­remontidest üle jäänud tapeedijäägid. Kui konstruktsioon avariiuliteks ei sobi, siis võib need ka maha võtta ning panna vabale pinnale lihtsad seinariiulid, mis võivad olla soetatud vanavara- või taaskasutuspoest. Sellega lisad kööki nii väärtuslikku panipaigaruumi kui ka originaalsust.

Käepidemed ja töötasapind teevad imet