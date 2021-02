Läbimõeldud sisustusega magamistuba tagab hea ööune 

Une seisukohalt on tähtis, et magamistoas oleks harmooniline värvigamma ja mahe seinatoon. Kui soovitakse värve juurde, saab seda teha tekstiilidega – päevateki, voodipesu, dekoratiivpatjadega –, aga üldmulje peaks jääma rahulik. Sobivad tuhmid hallisegused toonid, beež ja sinine, mis loovad rahuliku atmosfääri, kus on kerge uinuda. Mõistagi võiks lähtuda isiklikest värvieelistustest, aga liigset intensiivsust magamistuppa soovitada ei saa.

Kui värvide vähesus jätab ruumi igavaks, võib panna rõhku faktuuridele ja graafikale, mis tekivad eri materjalide kokku­sobitamisel.

Kas valida seinale värv või tapeet, on maitseküsimus. Neid kahte võib ka kombineerida ning kasutada ühes seinas efektset tapeeti voodipeatsi rõhutamiseks. Mõned paanid tapeeti teevad toa hubasemaks. Tapeedi värvitoone võiks omakorda korrata aksessuaaride – päevateki, patjade, kardinate – koloriidis.

Kerged kangad loovad eraldatuse emotsiooni ja õhulist luksust. Foto: Living4media

Looduslikest materjalidest on tagasi tulnud kork. Seda ei panda enam üksnes põrandale, vaid ka seina. Kork on stiilne materjal, mis toob interjööri soojust ja kaunist tekstuuri, samuti on see hea müraneelaja ning magamistoas on vaikus ju oluline.

Hubase magamistoa loomisel pelgalt üldvalgusest ei piisa. Õdusust loovad öökapi-, seina- ja põrandavalgustid – pigem võib puududa laelamp. Kui voodis loetakse raamatut, võiks seinale planeerida lugemislambi. Lisaks on oluline, et valgust saaks kustutada otse voodist, ilma et peaks püsti tõusma. Meeleolu võib luua ka reguleeritavate valgustitega, kusjuures valgusallikad saab peita karniiside taha, väikestesse niššidesse ning klaasustega kappi.

Põnevad detailid ja pehmed tekstiilid

Aksessuaaride valik sõltub ruumi stiilist – kas see on romantiline, skandinaavialik või minimalistlik. Modernse ja vana kokku­sobitamist katsetatakse kõikide stiilide puhul. Kindlasti ei tohi sellisel moel valitud detailid olla juhuslikud. Kui otsid vana mööblieset, siis vali hoolikalt, et see sobituks tervikusse, kuid samas muudaks ruumi omanäoliseks.

Hubasust ja vürtsi toovad magamistuppa tekstiilid, eriti suured ja väikesed padjad. Hetkel on kõige trendikam materjal soe ja pehme samet, mis toob igasse ruumi külluslikku ja luksuslikku aurat. Kui samet on sobivas värvitoonis ja mõõdukas doosis, loob see väärika atmosfääri. Liiale minna siiski ei tasu – kui kasutad näiteks tumedat tooni raskeid sametkardinaid, siis hoia ülejäänud tuba kerge ja õhuline. Kui kardinad on heledad ja kerged, võid tuua mängu suured sametised padjad.

Magamistuppa sobib ka rohelus, kuid uuri kindlasti enne internetist järele, kas valitud taim magamistuppa passib. Paljud taimed on uneröövlid, aga näiteks lavendlil on uinutav ja ärevust vähendav toime. KK

Üksteisesse hajuvad sinised toonid loovad otsaseina justkui taeva- või järvevaate.

Mõnusalt kortsuline päevatekk toob lihtsasse magamistuppa lohakat elegantsi.