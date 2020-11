Otsi seemnepakid välja! Talvealune külv kasvuhoones annab saaki juba varakevadel

Kõigepealt tõmba kuni 10 cm sügavused külvivaod. Vao põhja soovitan lisada universaalset kasvuturvast, sest olen täheldanud, et kasvuturba lisamisel idanevad seemned ühtlasemalt.

Külva seemned tavalisest natuke tihedamalt, sest osa neist ei pruugi idaneda. Kuna esimesi lehti saab korjata juba noortelt taimedelt, siis ei ole ka harvendamine vajalik. Tihedamad külvid sobivad salatile, tillile ja spinatile. Pane külvivagude ette kindlasti etiketid, kuhu kirjuta lisaks liigi- ja sordinimele ka külvikuupäev. See on oluline, et jälgida seemnete idanemise aega ja saagi valmimist.

Külvatud seemned kata 1–1,5 cm paksuse mullakihiga ja vajuta kindlasti laua­jupiga kinni. Kinnivajutamine tagab parema idanemise ja tärkamise.