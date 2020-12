FOTOLUGU | Sulnis jõuluehtes kodu, mis passib ka pühadepõlgurile 

Rebecca töötab kunstiõpetajana, suured jõulutähed elutoas on ta enda looming. “Mulle sellised asjad meeldivad. Ostan kingitused aegsasti ette ära, siis on mul aega neid kenasti pakkida. Pean seda oluliseks. Ma pole jõuludest nii stressis kui paljud ümberringi. Ka meie vanemate pered soovivad jõulu­ostlemist koomale tõmmata, eesmärk on õdusus ja lihtsalt koos olemine.”

Jõululaupäeval tuleb külla Rebecca pere, õhtul läheb paar omakorda külla Roberti vanematele, et nende juures koos aega veeta. Järgmisel päeval peetakse Rebecca perega inglise stiilis jõule ja süüakse kalkunit. “Seda päeva armastan eriti, ilmselt see­pärast, et see traditsioon on mind saatnud väikesest peale,” ütleb Rebecca. “Pärast söömaaega läheme maja lähedale järve äärde jalutama. Järv oli ka üks põhjusi, miks me selle maja ostsime. Siin on aasta läbi nii ilus ja rahulik! Jääme siia pikaks ajaks.” KK