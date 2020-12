FOTOLUGU | Linnast maale elama ehk Aastaringne idüll hubases maakodus 

Küttekolle on Viveka isa tehtud. Ka teler pole just traditsioonilisel alusel.

Kaasaegsed sisustusleiud sobivad kokku antiigiga.

Pere tõi moodsast minimalistlikust linnakodust köögilaua, aga see siia ei sobinud, mõjus lausa vägivaldsena. Siis sündiski mõte kogu maja sobivalt ümber möbleerida. Lapsed said valida, mida nad soovivad alles jätta, ülejäänu müüdi või anti ära. Asemele tulid vanad kapid, lauad ja toolid. Nüüd on majas mõnus atmosfäär ja pere tunneb end selle keskel hästi.

Maja pole küll väga suur, aga siiski on siin ruumi ööseks jäävatele külalistele või lastele-lastelastele, kui need läbi astuvad. Ülakorrus on avatud, poolseinad tekitavad tunde, nagu oleks tegu mitme toaga.

“See maja elab ja tal on oma hing, mida on tunda vanades puidust seintes. Oleme armastanud seda maja esimesest hetkest peale,” leiab Viveka nüüd. KK