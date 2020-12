Lumega või lumeta: meelespea, kuidas erinevate talvede puhul oma aiaga ümber käia

Suur hulk aiataimi elab talvekuud ilma erilise külmakatteta ilusti üle. Katet vajavad vaid mõned hellikud, nagu roosid, elulõngad ja külmahellemad sibul- ja püsililled. Ent siiski – lumevaene kärekülm talv võib teistelegi aiataimedele saatuslikuks osutuda. On ju lumi liigse külma eest parim kaitse, selle puudumisel võivad paljud taimed hätta jääda. Mida siis teha?

Abi on sellest, kui peenrale laotada kuuse- või männioksi, sest muid looduslikke materjale nüüd enam võtta ei ole. Siis on lootust, et need vähesed allasadanud lumepudinad jäävad okste vahele kinni. Kuna maa on külmunud, võiks katteks kasutada pigem suuremaid ja raskemaid oksi, mida tuul ei suuda nii lihtsalt laiali pillutada. Vajadusel võib neile peale sättida (taimede vahekohtadesse muidugi!) mõned keskmise suurusega kivid, kasvõi tellised.

Hellematele puittaimedele saab aiakeskustest külmakaitseks mõeldud pakasekangad ümber sättida.