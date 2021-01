Talv — lumi ja jää on majaomanikule paras väljakutse 

Kui ka lund napib, siis libedus on meie talves kerge tulema – öösel külmetab, päeval sulatab ning traumapunktis on hullud päevad. Kui suured sõiduteed ja parklad on õppinud spetsialistide puhastada, siis oma koduaia taga oleva kõnnitee, auto sissesõidutee ja aiarajad peab iga koduomanik ise turvaliselt läbitavaks saama.

Seejuures tehakse arvukalt vigu. Näiteks on kombeks visata teele soola, liiva või ahjust võetud tuhka. Kui liiv on lihtsalt kehvapoolne libeduse tõrjuja, siis tuhk lõhub ära jalanõud ning sool söövitab sissesõidutee kivisillutisse kevadeks koledad augud.

Seega soovitatakse koduseks libedusetõrjeks pigem graniitkillustikku ehk graniidipuru, mis on tõhus, taaskasutatav ega lähe tuulega lendu. Müügil on ka mitmeid efektiivseid kemikaale, aga nende puhul on tähtis pakendilt infot otsida – igale pinnale ja igasse keskkonda kemikaalid ei sobi.

Suur labidas sobib värske lume lükkamiseks. Niiske ja raske lumega on väike labidas targem valik. Foto: Living4media

Lumelabida eluiga sõltub töövõtetest

Tihti arvatakse ekslikult, et mida suurem lumelabidas, seda parem. Seda eksiarvamust kinnitab ka müügistatistika. Suur labidas on sobiv siiski vaid värske lume tõstmiseks, aga niiske raske lumega on väike labidas targem valik. Lume eemaldamiseks võiks eelistada lumelükkajat või sahka. Lumelükkaja on labidast pikema varrega ja mugavam. Samas pole lükkajast piisavalt abi kõva koorikuga vana lume puhul. Lumelabidas on lükkajast kitsam ja kõrgemate servadega, sellega on parem kaevata ja tõsta. Labidat valides peaks kindlasti mõtlema ka inimesele, kes sellega tööd tegema hakkab, sest töö peab olema jõukohane – kui füüsilist jõudu on palju, siis võib valida ka suurema tööriista.

Puhur on labida alternatiiv

Suure aia puhul või kui jõudu napib, tasub kaaluda lumepuhuri soetamist. Lumepuhur kogub lume kiirelt kokku ja viskab selle sobivasse kohta. Puhurite valik on lai – otsustada tuleb puhastatava ala olemusest ja suurusest ning omaniku ootus­test lähtuvalt. Valida on bensiini või elektriga töötavaid masinaid, ühe- või kahetaktilisi; vähetähtsad pole ka võimsus, manööverdamisvõime, lumeviske kaugus ja roolivõim.

Enne ostmist võiks pidada nõu asjatundjaga, et leida sobiv abi­vahend. Küll ei saa puhurist oodata, et see ise aia puhtaks roogib – tegu pole robotniiduki sugulasega ja kuigi töö saab tehtud kiiremini ja väiksema vaevaga, siis inimene peab ka ise juures olema.