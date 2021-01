Sisustus Taimekupli all õide puhkevad hüatsindid toovad koju värsket kevadehõngu Malle Pajula , täna 08:06 Jaga: M

Kui see kandikutäis läheb õide...

Kui nälg kevade järele aga lausa väljakannatamatu, siis tasub klaasi alla panna mõni väike hüatsindisibul, et saaks mõnusat kevadetunnet juba varakult sisse. Tänasel päeval on välja mõeldud kõikvõimalikke taimekupleid, mille all imelised õied lausa võluväel tärkavad.