Eksperdid annavad nõu, kuidas valida diivanit 

10 aastat vana diivan – jätta või ära visata?

Allikase sõnul on diivanit aina keerulisem investeeringuks nimetada: kui varem osteti see ehk tõesti kümneks aastaks, siis praegu pigem kolmeks-neljaks. Kui tegu pole just eritellimustootega, mis maksab rohkem ja on seetõttu ka vastupidavam. “Värvide ja kangaste valik on meeletu ning diivani vahetamine kolme-nelja aasta tagant on tavaks saanud,” räägib Allikas. Tuues põhjenduseks, et ka meil on värskendusremont üha sagedasem. Mis tähendab, et värve ja valgustust uuendades soovitakse välja vahetada ka pehme mööbel. Ent alati on kliente, kes toovad 10–20 aastat tagasi ostetud tooli renoveerida, tunnistab Allikas.

Suurele diivanile saab loominguliselt patju ja üleviskeid lisada, viimased aitavad ka diivanit puhtana hoida. Foto: Living4media

Nahkmööbel - laste ja loomade puhul kindel valik

Kui kavas on soetada diivan pikemaks ajaks, soovitab Allikas teha veidi suurem väljaminek ja osta nahast diivan. Mitte kunstnahast, mis ei pruugi olla kuigi vastupidav, vaid naturaalsest nahast.

“Oleme näinud diivaneid, millelt kate on hakanud juba paari aastaga maha kooruma,” ütleb ta. Kunstmaterjali, kuna see on väga soodsa hinnaga, on mõistlik kasutada küll, aga diivani mitteaktiivsetel osadel, näiteks seljatagustel.

Neile, kes nahka ei taha – seda peetakse istumise all ebamugavaks ja külmaks –, soovitab Tilk seada prioriteedid tähtsuse järjekorda. Eriti juhul, kui kodus on loomad, kes samuti mööblit “kasutavad” – juba mõne kuu järel võivad siis kangast kattel kulumisjäljed paistma hakata. “Valida tuleb emma-kumma heaolu – kas enda või looma oma,” lisab ta. Paraku pole loomakindlat kangast olemas.

“On tõesti inimesi, kes väidavad, et nahk neile ei sobi,” möönab Allikas, lisades, et pigem on see kinni harjumuses. Algul võib olla ehk keeruline harjuda, aga samas on nahka väga lihtne hooldada. “Eriti kui peres on lapsed – siis kipub ikka midagi diivanile kukku­­ma, seda enam, et tänapäeva noored on harjunud teleka ees ka sööma,” leiab Allikas. Tema sõnul pole naha puhastamisega mingit probleemi. Mustuse saab lihtsalt lapiga ära pühkida, samas kui tekstiili naljalt enam puhtaks ei saa.

Suurema nahkdiivani hind algab tuhandest eurost – loomanahk ostetakse börsilt ja lastakse mööblitootja jaoks spetsiaalselt toota. “Nahk võib olla kas pehmem või jäigem ja maksta vastavalt sellele 20–80 eurot meeter,” selgitab Allikas.

Karkass loeb