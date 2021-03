Vaatame üle, millist mulda läheb vaja ettekasvatamiseks 

Mida sisaldab külvimuld?

Tänu looduslikele koostisosadele on paljudel külvimuldadel ökomärgistus ja nad sobivad kasutamiseks ka mahepõllumajanduses.

Külvimulda võib kasutada nii seemnete külvil kui ka edasisel pikeerimisel ja pisitaimede ettekasvatamisel. Kasutades külvimulda ettekasvatamisel, tuleb aga pärast ­pisitaimede juurdumist neid lahja väetise­lahusega kastma hakata, sest selleks ajaks, kui pärislehed ilmuvad, on kõik toitained külvimullast tõenäoliselt otsa saanud.

Külvimulda saab vajadusel asendada vaid kaktusemullaga, sest ka see on sõre ja toitainevaene. Kuna aga kaktusemuld ei sisalda vajalikult määral niiskust siduvat turvast, siis võivad külvid selles ruttu läbi kuivada.

Ettekasvatus

Pisut suurema väetisesisaldusega mullad on maitsetaimede-, istiku- või nõrgalt väetatud köögiviljamullad. Need mullad võivad sobida ka mõnede kultuuride (tomatid, kurgid, kõrvitsad) külvi- ja edasiseks kasvumullaks. Pika idanemisajaga liikide ja väga peente seemnete puhul soovitan siiski vali­­da spetsiaalse külvimulla. Pikeerimiseks ja pisitaimede edasikasvatuseks kuni kasvukohale istutamiseni on need mullad aga ideaalsed. Kes hiljem vedelväetisega jänna­­ta ei soovi, võiks mulda lisada mõnda granuleeritud ettekasvatusväetist ehk stardiväetist. Neist graanulitest hakkavad taimetoitained mulda eralduma täpselt siis, kui pikeeritud pisitaimed on juurdunud ning asuvad kasvatama pärislehti. Samuti võib suuremates istikupottides põhjamulda ­lisada veidi sõnnikugraanuleid või komposti. Taimed hakkavad sealt toitaineid tarbima siis, kui juured väetiserikka kihini on jõudnud.

Ettekasvatusajal korralikult toidetud taim näitab edaspidi ­uhkemat õieilu või annab kvaliteetsemat saaki.

Foto: Living4media

Konteineraiandus