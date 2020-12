Pika õitseajaga vastupandamatud kurerehad 

Kurerehade puhul õnnestus esimesena neid omadusi saada tuntud Hollandi aretajal Marco van Noortil, kelle loodud sort ’Jolly Bee’ õitseb silmapaistvalt kaunite ­siniste õitega enneolematult kaua – juunist oktoobrini. Pea samal ajal ilmus turule ka Inglismaal aretatud ja eelnimetatuga peaaegu äravahetamiseni sarnane sort ’Rozanne’. Nüüd oli turul korraga kaks üsna ühesugust sorti ja kuna polnud päris selge, kumb neist saab müügiõiguse, läks vaidlus kohtuni välja. Seal otsustati, et tegu on geneetiliselt peaaegu identsete taimedega. Müügiõiguse sai ’Rozanne’, millest nüüdseks on kujunenud sõna otseses mõttes ülemaailmne müügihitt. Ta on mullastiku suhtes leplik ning võib kasvada ja õitseda ka poolvarjulises kasvukohas.

Kurereha -Geranium Jolly Jewel Silver Foto: Mihkel Saar



Marco van Noort on aga tulnud välja uue, 11 sordist koosneva sordirühmaga ’Jolly Jewel’. Eestis on sellest aastast võimalik soetada neist nelja: ’Jolly Jewel Purple’, ’Jolly Jewel Silver’, ’Jolly Jewel Night’ ja ’Jolly Jewel Red’.

Need kurerehad on erinevalt ‘Rozanne'ist’ aretatud halli kurereha (Geranium cinereum) baasil. Hallid kurerehad on pärit mägedest ning eelistavad seetõttu täispäikselist ja kindlasti drenaažika mullaga kasvukohta. Kuna temperatuur mäestikes ööpäeva kestel kõigub – päeval paistab päike ja on soe ning ööseks langeb temperatuur madalale –, eelistavadki ’Jolly Jeveli’ sordid jahedat ilma ning tärkavad kevadel pea kuu aega varem kui ’Rozanne’. Nad kasvatavad madalama kompaktse puhmiku ­läbimõõduga 30–40 cm ning lehestiku kõrguseks jääb 10–15 cm. Õitsemist alustavad nad vara, juba maikuus ja õitsevad vähemalt septembri lõpuni. Õietoon, mis on selle sordi­rühma trump, varieerub karmiinroosas paletis: ’Jolly Jewel Red’ on neist kõige puna­sem ning ’Jolly Jewel Silver’ kõige roosam. Kirsina tordil on selle sordirühma õitel armas tumepurpurne süda, mis teeb nad hästi silmatorkavaks. Taimed õitsevad rikka­likult ning õied ei jää kunagi lehtede varju, vaid kõrguvad puhmiku kohal. Õitsemise ajal on taime kõrgus umbes 20 cm.

’Jolly Jeweli’ sordirühma taimed talvituvad Eestis hästi ja sobivad kasvatamiseks alpi­aedades, kiviktaimlas ning püsilillepeenra ääristaimena. Eriti efektselt mõjuvad nad massistutuses. Õied meelitavad ligi ka mesilasi ja kimalasi, kuid seemned neil ei valmi. Tegemist on sordikaitse all olevate taimedega, mida saab paljundada vaid litsentsiga ja meristeemselt. Sellest tuleneb ka taimede keskmisest kõrgem hinnaklass. KK