TEE ISE | Oma aia savist kuppelahjus saab valmistada nii pitsat kui pirukat 

OÜ Looduskeskus juhatuse liikme Jaanus Viese sõnul on kuppelahju nimeks saanud pitsaahi, sest ju tõmbab pitsa rohkem tähelepanu. Ka Viese ise, kel endal kodus kaks sellist ahju – kaheksa ja kolm aastat vanad –, möönab, et kõige rohkem on neis valminud ikkagi pitsasid, kuigi algul küpsetati palju ka leiba. “Tänu loodusliku ahjumaterjali omadusele niiskust sidu­­da ja tagasi anda on leiva niiskussisaldus ja koorik ikka hoopis teine kui näiteks elektriahjus küpsetades,” kiidab Viese. Kui juures on veel tibake söehõngu, annab see maitsele veelgi juurde.

OÜ Kivikasukas juhi Marek Ollino sõnul on tänu laiale madalale koldele pitsaahjus küpsetamistemperatuur ühtlasem ja kõrgem. See, et söed saab kõrvale lükata, tagab veelgi ühtlasema temperatuuri.

Pitsaahi Tartumaal toorsavist küpsetusuksega.

Põneva vormiga ahi Viljandimaal.

Kui mujal on pitsaahjud üsna levinud, siis meil pole need kuigi ­populaarsed. “Olen tööalaselt sattunud Jaapanisse, kus pitsa­ahjusid on palju, ka Ameerikas on need levinud,” räägib Ollino. “Eestlasele meeldivad suured asjad,” lisab ta. “Näiteks suured ­välikaminad, mille kõrval on oma gaasigrill. ”

Ehkki pitsaahi tundub paljudele liialt väike, on see Ollino hinnangul tunduvalt praktilisem ning ka märksa odavam kui kamin. Kui tuli all, on see ka kamina eest. “Meil pole küpsetamine eriti populaarne, eestlane on pigem grillija,” leiab Ollino ja märgib, et tema ise küll peaaegu kunagi ei grilli. Seda enam, et pitsaahjus saab küpsetada kõike, ka liha.

Viese on õppinud looduslikest savisegudest pitsaahju ehitamist Iirimaal. Juhendas teda Ameerikas elav tuntud cob-savitehnika meister Ianto Evans, kes peale käsitsi voolitud savimajade ja köetavate savidiivanite on kõigile jõukohaseks teinud ka kupliga pitsa­ahju ehitamise. “Just Evans ja tema õpilased on savist pitsa­ahju tuntuks teinud üle maailma,” kiidab Viese.

Kuppelahju ehitades tehakse selle alla liivast makett ehk pall, mille peale ehitatakse savist­-liivast seinad. “Segust tehakse pallikesed, muljudes need käte vahel tihedaks. Seejärel surutakse need tugevasti seina,” kirjeldab Viese töö käiku.

Segu vajab testimist