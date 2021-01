Lastetoa remont – parajalt lõbus väljakutse 

Kui ei suuda kahe värvi vahel valida, võib võtta mõlemad. Foto: Living4media

Lastetoas kehtivad kolm reeglit: materjalid olgu vastupidavad, mugavad ja turvalised, tuba olgu eakohane ning lähtugu ainult lapse (laste), mitte vanemate vajadustest. Oma võsukesed tuleks kaasata ettevalmistusprotsessi ja uurida, mida nemad tahavad. Loomulikult võib vajadusel tahtmisi suuna­­ta, aga mitte oma arvamust peale suruda. Kui lapsed soovivad, võib neid kaasata ka remonditöösse – nii õpivad nad varakult ise­tegemise kunsti. Töö ja juhendamine võtab küll aega, aga kokkuvõttes mäletavad asjaosalised koostegemist veel kaua ja oskavad tehtu üle ka uhkust tunda. Eriti suur muutus ootab ees lapsi, kes esma­kordselt kooliteed alustavad. Sestap tasub augustis üle vaadata, kas tuba on vastsele kooli­lapsele veel sobilik ja vastab tema vajadustele. Tuba peab olema harmooniline, et laps tunneks end mugavalt, sest turvaline ja mõnus keskkond mõjub hästi ka õpimotivatsioonile. Samuti peab ruum olema funktsionaalselt planeeritud, et see sobiks nii puhkamiseks, mängimiseks kui õppimiseks. Enamasti piisab nutikast värskenduskuurist, millega saab pere ise hakkama, aga vajadusel võib töö ka tervikuna sisse osta, eriti kui väiksemate tegemiste kõrval tuleb vahetada aknaid, elektrijuhtmeid või hõlmab remont teisi keerukamaid või mahukamaid töid.

Nunnu seinamaalingu asemel soovivad suuremad lapsed juba grafitit. Foto: Living4media

SEINAD Seinale värve valides võiks lapselt küsi­­da, kas tal on endal eelistusi tooni osas. Seejuures maksab siiski selgitada, et intensiivne või tume värvitoon ei sobi kindlasti kõigisse seintesse, sest muudab toa visuaalselt väiksemaks ning segab ööund ja õppimiseks vajalikku keskendumist. Enamasti on ju lastetuba pigem väike (10–15 ruutmeetrit), mis eeldab visuaalse avaruse loomiseks pastelsemaid ja heledamaid toone. Rahulikud põhitoonid on näiteks helesinine ja vanaroosa. Küll võib teismeliste tubades erksate heledate toonidega mängida ja luua neist meelepäraseid kooslusi. Aktsenttooniks sinise kõrvale sobib punane, musta-valge kõrvale aga nii erkkollane, türkiissinine kui ka laimiroheline. Rahulikuma olustiku loob roheline seinavärv koos loodus- ja taimemotiividega. Ühevärvilise seina saab “ellu äratada” lõbusate šabloonide abil, mis annavad enamasti isegi põnevama efekti kui tapeet. Märkmete kogumiseks ja ideede organiseerimiseks võiks lapse koolilaua juures värvida osa seinast magnet- või tahvelvärviga, mis aitab olulisi asju nähtaval hoida.

Justkui kaks tuba ühes, laste alad on värvidega eristatud. Foto: Living4media

VALGUSTID JA ELEKTRITÖÖD

Mitmekülgne valgus lastetoas on väga oluline, et lapsel oleks ruumis hea erinevatele tegevustele keskenduda. Kui on soov lapse toa valguslahendust tervikuna muuta, tuleb teha uutele juhtmetele seintesse-lagedesse kanalid. Heal juhul õnnestub vedada juhtmed uutesse kohtadesse laematerjali kohalt või liistude alt. Alati ei peagi laevalgusti juhet ära peitma või kallist elektritööd tellima, piisab ka moodsast teisalduskonksust lae all.

Lastetoa valgustus on tähtis osa kujundusest, sest see mõjutab meeleolu ja rõhutab või peidab seinavärvi. Liiga eredas valguses viibimine võib tekitada ka pärast tule kustutamist unehäireid.

Erinevalt teistest eluruumidest on laste­toas oluline ka korralik üldvalgus. Lastetoa lamp peab olema alt kaetud läbipaistmatu materjaliga ning valgus ei tohi olla suunatud otse lapsele silma. Mõistlik on kombineerida eri tüüpi valgusallikaid: seina-, riiuli-, põranda- ja laualampe, võimalusel tasub neile lisada regulaatorid ehk dimmerid. Praegusel ajal on kooli­laste töölaual juba algkoolist saadik ka arvuti, mis kiirgab samuti valgust, aga sellest töötegemiseks ei piisa. Niisiis peab olema lapse kirjutuslaua kohal kindlasti ka korralik kohtvalgusti.