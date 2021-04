Lase fantaasial lennata! Kujunda põnev sein lastetuppa 

Voodiala on unistuslikult pilvine. Foto: Living4media

Seinamaalingule loomad ja loodus

“Seinamaaling toob lastetuppa elu,” leiab seinamaalinguid tegeva OÜ Eriart juhatuse liige Monika Palm. “Fototapeediga ei saa seda võrreldagi – maal tuleb justkui seina seest välja, kui realistlikult teha,” ütleb ta.

“Hakkame A-st ja O-st pihta – vaatame, kuhu ja mida ja kas ikka on vaja teha,” räägib Palm. On ka kohti, kuhu seinamaaling kõige paremini ei sobi. “Kui remondi ajal tühjas toas tundub mõni sein maali jaoks hea koht, siis hiljem, kui toas on juba riiul, riidekapp, kirjutuslaud või veel midagi, võib juhtuda, et seinamaal jääb osaliselt mööbli taha peitu,” toob ta näite.

Tehniliselt siiski piiranguid pole – maalingu saab teha seinale mis tahes kohta. Kui päike kipub segama, annab kasutada aknakatteid. Krobelisele pinnale on küll keerukam maalida, eriti kui eesmärgiks on realistlik kujutis.

Pildi sisu puhul peab vaatama sisekujundust laiemalt. Ehkki värvi lubatakse lastetuppa sageli rohkem kui mujale ruumidesse, võib Palmi hinnangul märgata ka meie lastetubades siiski pigem vaoshoitust – aina enam tulevad moodi lihtsad, ühe-kahe värviga kujutised.

“Multifilmitegelased on muidugi populaarsed,” märgib Palm, kuid lisab, et aja jooksul nende populaarsus muutub, sest uued filmid tulevad peale. Seevastu looma- ja looduspildid ei kaota kunagi oma aktuaalsust.

Seda, et lapsed kipuksid seinal olevat maalingut ise edasi joonistama, pole Palm kuulnud. “Aga kui see peaks ka juhtuma, siis alati on võimalik asja parandada,” kinnitab ta. Maalitud seina on võimalik ka puhastada. “Kui see svammiga üle käia, ei juhtu midagi.”