10 soovitust, et muuta üürikodu hubaseks 

Enne üürikorteri ümberdisainimist tuleb omanikuga kokku leppida. Kui korter vajab nii või teisiti uuenduskuuri, on kompromissi leidmine ehk lihtsam. Parimal juhul lepitakse kokku, et üürnik teeb korteri korda ja omanik arvestab kulud üürirahast maha. Kui korter on hiljuti renoveeritud, kuid ei vasta üürniku maitsele, võib olla keerulisem omanikuga ühist keelt leida.

Õnneks on üüriturg arenenud ning enamik üürikortereid on kujundatud arvestusega, et uus elanik saaks muist asju oma käe järgi kohandada. Mõistlik üürikorter on kujundatud heledates neutraalsetes toonides, mis annab mitmeid võimalusi seda oma maitse järgi hubaseks koduks seada.

Olenemata sellest, kas korter on värskelt renoveeritud või aastakümneid remontimata, tuleb iga suurema ümberkujunduse tegemiseks korteriomanikult üle küsida, kas ja milliseid muudatusi teha tohib. Isegi kui uusi värvilahendusi luua ja tapeete vahetada pole lubatud, saab mängida teiste sisustus­elementidega. Kui omanik eriti midagi muuta ei luba, tuleks jätkata samas stiilis ja arvestada olemasoleva värvigammaga. Samuti on oluline jätkata sama suunda avatud planeeringuga ruumides, näiteks elutoaga ühendatud köögis või esikus.

Midagi muuta saab igas korteris, ka neis, kus suured ümbertegemised pole lubatud. Interjööris peab alati olema üks pilgupüüdja – mööbliese, kunstiteos, valgusti või seinakate –, mille ümber luua kogu ülejäänud kujundus. Sõltuvalt maitsest, võib pilgupüüdja olla kirju ja värviküllane või hele ja tagasihoidlik. Ruumi ülejäänud värvid ja esemed võiks sellest lähtuda, aga mitte sellega konkureerida. Oluline on teada, et ühtne ruumilahendus ei tähenda sugugi ühte värvi, märksa huvitavam ja mitmekihilisem on kasutada kahte või kolme omavahel sobivat värvi.

Seinad

Peeglid

Üürikorterid on enamasti pigem väikesed kui suured. Peeglid loovad illusiooni avaramast ruumist ning päeva­valgust peegeldades dubleerivad pinda. Omanäolised on huvitava disainiga peeglid või mitme peegli grupid.

Mööbel

Mööblit peab olema piisavalt – nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et ruumi mitte üle koormata. Väikeses korteris on hea kasutada mitme otstarbega esemeid, näiteks diivanvoodit ja tumbat, mis täidavad ühtlasi säilituskasti ülesannet. Kõik üüri­korterisse kaasa võetav võiks olla kergesti paigaldatav, eemaldatav ja järgmisse kohta transporditav.

Kui korter on juba möbleeritud, võib enda mööbliesemed korteris olemasolevaga kooskõlas ümber disainida, näiteks üle värvida või kleepida. Nii on võimalik tuua ainu­laadseid esemeid ka siis, kui interjöör on üksluiselt lage ja värvi lisamine seintele ei tule kõne alla. Värvi ja isikupära on võimalik juurde saada ka näiteks raamaturiiuli tagaseinale tapeeti kleepides või šabloonidega mustreid moodustades. Seejuures mööbel ei pea olema sugugi samast sarjast. Vältimaks kataloogiefekti ja otsides huba­sust, peaks rõhuma pigem esemete kokku­sobitamisele.

Kui on olemas paar söögilauatooli, mis on üksteisest täiesti erinevad, ei ole vaja neist ilmtingimata loobuda ja uhiuut komplekti soetada. Vanakraamipoest võib juurde otsida veel paar erisugust mudelit ja siis kõik toolid kas samas või omavahel sobivates toonides üle värvida. Nii saab söögilaua ümber isikupärase komplekti. Mõnikord aitab mööblit uueks muuta ka käepidemete vahetus, aga siis on tähtis arvesse võtta olemasolevate kruviaukude vahekaugusi.

Vajadusel saab möbleerida loominguliselt ehk anda esemetele uusi funktsioone – näiteks öökapi asemel kasutada väikest lauda või üksteise otsa laotud vanu kohvreid.