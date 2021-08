PÕNEV VÄLJAKUTSE: siit leiad lahendused väikese köögi sisustamiseks 

Kööki praktiliselt üles ehitades tuleb lähtuda töökolmnurgast – valamust, pliidist ja külmikust –, mis võiksid olla omavahel mugavas seoses. Kui planeerida külmik köögi nurka, tundub ruum avaram. Seejuures ei saa külmik asetseda pliidi ja ahju kõrval, nende vahele võiks jääda minimaalselt 20 sentimeetrit tööpinda. Ka pliit ja valamu ei peaks olema päris kõrvuti, hea lahendus on, kui nende vahel seisaks näiteks nõude­pesumasin. Samas on oluline arvestada ka olemasolevate torude ja muude kommunikatsioonidega, mõnel puhul on nende ­ümberpaigutamine vaevaline ja kulukas, siis tuleb teha kompromisse. Kui köögis on ripplagi, võiks ventilatsioonitoru juhtida selle alt, et vältida nn visuaalset müra.

Köögi töötasapinna puhul on kõige tähtsam vastupidavus ja hooldatavus. Tööpind peab vastu pidama kuumusele, löökidele, niiskusele ja mustusele. Enim kasutatakse köögis soodsa hinnaga ja vastupidavat kõrgsurve­laminaati, mida leiab laias värvi- ja mustrivalikus. Harvem eelistatakse tööpinnana ehtsat puitu, sest see vajab palju hoolt, aga on siiski ilus. Täispuidust tööpinna korrapärane õlitamine aitab ära hoida vee ja mustuse sisseimbumist ning säilitab sellega puidu ilusa ilme. Väikese köögi eeliseks on võimalus kasutada ka kallimaid materjale, näiteks presskivi ja graniiti, millel võib hakkida ja töödelda praktiliselt kõike. Ka valamu vajab tähelepanu. Kuna väikekööki suur ja suure abipinnaga valamu ei mahu, tuleks valida optimaalne – selline, mis mahub ära ka 45 cm laiusele aluskapile.