Väike köök on põnev väljakutse! 

Ideaalne köök on avar ja valgus­küllane, kus jagub ruumi kõigeks ja kõigile. Paraku enamikus nõukogudeaegsetes paneelelamutes on köögi­pinda vaid 5–6-ruutmeetrit ja ka paljudes tänapäeva kortermajades on köögile jäetud vaid nurk või sein elutoast. Väike köök on sisustajale väljakutse, kus tuleb läbi mõelda iga detail.

Mida väiksem köök, seda tähtsam on koondada värvid, materjalid ja vormid üheks ansambliks. Tänapäeva köögis aitavad sellele kaasa mööblisse integreeritud tehnikaseadmed. Väikeses köögis tuleb ära kasutada kõik pinnad ja keskenduda eelkõige funktsionaalsusele. On asju, mida ei saa muuta, näiteks väljaulatuvad aknalauad, uksed ja seinanišid. Nendega võiks planeerimisel arvestada, et iga sentimeeter enda kasuks mängima panna.

Kõik praktiline on ruloo taga. Ruloo on seinaga sama tooni, aga neid saab teha ka mustrilisi, mis näevad välja nagu maal või foto. Foto: Living4media

Sobilik töötasapinna kõrgus on üldjuhul 90 cm, kuid lühemale inimesele sobib paremini 85 cm kõrgune tasapind. Tööpinna ja seinakappide vahele jäetakse reeglina 60 sentimeetrit, kuid võib kaaluda ka 50-sentimeetrist vahet, et kapipinda saaks rohkem. Siinjuures ei tohi unustada, et õhupuhasti kõrgus pliidiplaadist on minimaalselt 60 sentimeetrit. Kui induktsioon- ja keraamilise pliidi puhul võib mõõt jääda ka pisut alla 60 cm, siis gaasipliidi puhul on miinimum isegi kõrgem – 65 cm.

Seinakapid saab ehitada laeni välja ning traditsioonilise laua asemel võib kaaluda seinaäärset või aknaalust klapplauda. Kui vähegi võimalik, tasub investeerida mööbli ja tehnika terviklahendustesse – soetada tööpinna sisse paigaldatav pliidiplaat, ­integreeritud ahi ja külmkapp. Väikeses ruumis on eriti tähtis läbi mõelda tegelikud vajadused: kas pliit võib olla ka kahe plaadiga, kas ahi võib olla traditsioonilisest väiksem, kas nõudepesumasinat on ikka tarvis? Eelistada võiks kvaliteetset furnituuri ja väljatõmmatavaid süsteeme. Nii nurgakapisüsteemid, prügijaoturid kui ka sahtlite sees olevad väikesahtlid muudavad elu mugavamaks ja säästavad ruumi.

Valguse ja värviga avaramaks

Väikese köögi üldilme loob köögimööbli fassaad, teisisõnu – kapiuksed. Materjali valime maitsest ja rahakotist lähtuvalt. Võimalusel tasub eelistada naturaalspooni või täispuitu, aga tänapäeval on ka tehismaterjal vastupidav ja kvaliteetne. Näiteks melamiiniga kaetud naturaalpuiduimitatsiooniga mööbliplaadid on soodsad, neid on lihtne hooldada ja plekid sellesse materjali ei imendu. Kapiuste viimistlus võiks olla matt, sest kõrgläige ei anna väikeses ruumis efekti.

Väikeses köögis peab valitsema hele üldmulje, massiivsed ja tumedad mööbli­esemed sobivad pigem suurde ruumi. Kui tingimata soovitakse tumedat mööblit, peab kõik muu olema hele. Õhulisele üldmuljele aitavad kaasa mõned lahtised riiulid, samuti tasub kaaluda klaasi kasutamist seinakappide esipaneelides. Tähelepanu tuleks pöörata ka tagaseinale, mis peaks moodustama köögimööbliga ühtse terviku ning olema samal ajal hõlpsalt puhastatav ning niiskus- ja kuumakindel. Köögi tagaseinas sobib kasutada nii laminaati, karastatud klaasi kui ka keraamilist plaati. Kui on soov tapeediga hubasust lisada, tuleks see kindlasti klaasiga katta.

Köögis on valguslahendus alati tähtis, aga väikeköögis veel eriti. Töötasapindade kohale peidetud süvistatud leedprofiilid, üldvalgus ja söögilaua kohal olev valgusti peavad tagama nii praktilise kui hubase terviku. Valgusega annab väikest ruumi avardada, aga kui valgustuse planeerimisel vigu teha, võib kitsas ruum visuaalselt veelgi väiksem näida.