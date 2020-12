GALERII | Paradiislik aed, kus kohtuvad voogavad jooned ja modernne arhitektuur 

Marion on õnnelik, et saab kujundada aeda päris algusest peale - oma väikseks maailmaks. Foto: Modeste Herwig

Kaunis kooslus: hoolega pügatud muruplats, erinevad puud ja liigirohked peenrad. Foto: Modeste Herwig

Sahisevad kõrrelised tekitavad kohati tunde, et tegu on loodusrajaga. Foto: Modeste Herwig

Purpur-siilkübarad ja päevakübarad toetavad majaseina efektseid toone. Foto: Modeste Herwig

Aga just nii see Marion van Leeuweni ja ta abikaasa puhul on. Küllalt suurele, 1820-ruutmeetrisele krundile projekteeris perele moodsa kodu ­arhitektist poeg Marc. Sirged jooned, kaasaegsed materjalid. “Mina tegelesin algusest peale aia kujundamisega, see oli tõesti kui unistus – võimalus rajada oma aed! Sirgete joontega majale kontrastiks valisin voogavad jooned,” räägib Marion.

Eesaed on väike, tänava poole ongi näha peamiselt maja fassaad. Aiavaated jäävad hoovi poole. “Soovisin, et aed paistaks võimalikult suur. Vaated kaugusse on olulised, näiteks näeb köögist üle muru kaugemat krundinurka.” Krundi küljed on lagedad, ka see jätab avarama mulje. Sügavust lisab puitkattega rada.