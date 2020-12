INSPIRATSIOONIKS | Mida sättida külmal ajal aiavaasi ja lillepotti? 

Väheste soojakraadidega püsivad täitsa kaua ilusad ka potti istutatud alpikannid ja asparaagused. Talveaeg Itaalias

Värviline sügistalvine klassika: helerohelised küpressid, kirevad kanarbikud ja hallid padipõõsad.

Aiavaaside ja pottide osas peaks jälgima, et õue jääksid vaid külmakindlad. Kindlasti peab potipõhjas olema auk, et liigne vesi ära voolaks. Veel tasub tähele panna, et pott ei asuks katuseserva all, kust ta liigset vett või lund kaela saab. Lume ja jää liikumine talvel võib olla väga purustava toimega.