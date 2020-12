Teistmoodi vannituba: mis oleks, kui keraamilist plaati ei kasutaks? 

Puit

Kõik looduslikud materjalid, olgu siis puit, looduskivi või paber, on pretensioonikamad kui tehismaterjalid. Looduslik materjal on enamasti poorne ja õrn, vajades regulaarset hooldust ja spetsiaalset kaitset. Samuti võib üldistavalt öelda, et loodusmaterjalide puhul on korralik sundventilatsioon veelgi olulisem kui muidu. Naturaalne puit on vannitoas alati omanäoline ja loob sooja õhustiku, sobib nii põrandale kui seina. Eksootilisest puidust, näiteks tiik- või vengepuust laevatekipõrand annab ruumile eksklusiivse ja luksusliku ilme.

Kõige niiskuskindlam valik on suure loodusliku õlisisaldusega tiikpuu. Vannitoas võib aga kasutada ka teisi materjale, kui neid on töödeldud vett hülgavate vahenditega, näiteks õli, vaha või lakiga ning ühendus­kohad niiskust tõkestava mastiksiga. Tänapäeval on leiutatud hulk puidutöötlemisviise, mis muudavad selle materjali keskkonnamõjutuste suhtes vastupidavamaks ja stabiilsemaks, näiteks termotöödeldud puit on niiskusele immuunne ja vannituppa igati sobilik.

Looduskivi

Looduskivi on vannitoas võrdlemisi populaarne keraamilise plaadi asendaja, sest annab kogu ruumile looduslähedase ja sooja iseloomu. Seda võib paigaldada suurte paneelidena, näiteks katta sellega kogu vannitaguse seina. Samas saab looduskivi ka mõõtu lõigata nagu tavalist ­keraamilist plaati. On saadaval ka väikedetailidest võrgule liimitud mosaiike. Kuna looduskivi on väga poorne ja seetõttu raskesti hooldatav, soovitatakse see katta vetthülgava lakiga, et puhastamist lihtsustada.

Tapeet ja kangas

Erinevalt Eestist on paljudes maades tapeet vannitoakujunduses laialt kasutusel, võimaldades jätkata ülejäänud interjööri värvi- ja mustrikooslust. Paber- ja fliistapeeti võib seina kleepida veekindla liimiga ja seejärel lakkida vesialuselise lakiga, mis annab vastupidavust ja niiskuskaitset. Vannitoas võib kasutad ka vinüülkattega tapeeti, mida lakkida pole vaja, sest sellel on juba vetthülgav kattekiht. Küll on vinüüli puhul hea ventilatsioon ülioluline, sest tapeedi vuugid ei ole niiskuskindlad ja nende kaudu võib tapeet niiskust saada. Kui tapeedi asemel soovitakse kangast, võiks vannitoas eelistada tekstiiliga kaetud viimistlusplaate, mis on eelnevalt veekindlaks lamineeritud. Selliseid plaate on laias mustri- ja pildivalikus.

Betoon ja värv