Uudiseid taimemaailmast: kaunid õitsejad ja turritavad okkalised ootavad lilleriiulisse toomist 

Ontsiidium

Veenuseking

Urnõis

Lopsaka kasvukujuga urnõis (Nematanthus) on tuntud ka kuldkala-lillena. “Tema on selle poolest hea, et õitseb talveperioodil augustist märtsini, mis annab tunnistust tema Brasiilia-päritolust,” selgitab Pille Järvela. Tegemist on vähenõudliku, läikivate paksemate lehtedega taimega, kes talub hästi varju ega taha palju kastmist. Teda on võimalik kasvatada ka toas amplis, mis toob hästi esile lehe all paikneva punakaspruuni laigukese. Õied on tal kollased või oranžid.