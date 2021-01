Valgus kõnnib aias ehk Kuidas planeerida aiavalgustust? 

Välisvalgusti 45, Flos Foto: Hektor Light

Valgusti Solar, Foscarini Foto: Hektor Light

Odav lamp võib plinkima hakata

Odav lamp võib plinkima hakata

Ka Jegorov soovitab mitte valida kõige odavamat – toote vastupidavus on see, mis tõstab küll hinda, kuid tagab töökindluse. "Odavad valgustid hakkavad aias mõne aja pärast plinkima – efekt on peagi kadunud," hoiatab ta. Ka lihtsalt paigaldatavate odavlambikeste kokkukuhjamise asemel soovitab ta vältida nn jõulupuuefekti, vaid läbi mõelda, kuhu ja mida paigaldada.

OÜ Hepa Elekter juhatuse liige Heigo Pariots märgib, et sügiseti kutsutakse neid päris sageli aiavalgusteid parandama, kuna tekib erinevaid probleeme – küll tuleb vesi kuskilt sisse, küll läheb kaabel katki. “Kvaliteetseid valgusteid on võimalik vajaduse korral parandada küll. Näiteks võib 10–15 aastat vastu pidanud valgusti vajada ülevaatamist. Või siis on kaabliga midagi juhtunud – kas on närilised teinud liiga või on muul põhjusel lühis tekkinud.” Pariotsa sõnul aitab kvaliteetse toote valimine probleeme ära hoida.

Mida suurem IP, seda parem

Tehniliste näitajate osas on Lemnitsa sõnul oluline jälgida valgusti niiskuskindlust, mida tähistatakse lühendiga IP. “Mida suurem number, seda parem,” selgitab ta. “Alates IP väärtusest 44 sobib valgusti õue, IP 67 lubab seda paigaldada veega vahetult kokku puutuvatele pindadele ning IP 68 puhul on tegu veekindla valgustiga.”

Lisaks soovitab Pariots hinnata valgusti kvaliteeti ka visuaalselt – et see oleks tugev, kompaktne, korralikust materjalist. Ning veel on oluline kaabel. “Kasutada tuleb maakaablit – ka kaabel peab olema kvaliteetne, mitte n-ö tavaline.”

Pariots soovitab ka lisalahendusi, näiteks saab valgusti süttimist ja kustumist ajastada – automaatne lüliti lülitab valguse hämaruse saabudes sisse ja hommikuvalgega välja. “Kui see on paika sätitud, ei pea pimedas koridoris koperdama, kuni alles sees saad tule põlema panna.”

Ööseks tuled kustu