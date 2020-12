FOTOLUGU | Minimalismi siin kodus ei tunnistata: iga vanavaraleid leiab kindlalt koha 

Diivaninurga laud on tegelikult vana köögilaud, mis on saanud uue värvi ja paraja kõrgusega jalad. Foto: Cecilia Möller

Maal elamine on Sarale siiski paras väljakutse, sest tal pole autojuhiluba. Lisaks armastab ta käia vanavarapoodides ja otsida sealt haruldasi esemeid, mis sageli on aga päris suured. Et selliseid asju transportida, peab olema üsna leidlik. Näiteks on ta läinud bussi peale suure peegliga, mis oli aga nii raske, et enne koduukseni jõudmist tuli tal pea igal sammul puhata. Üht kappi koju vedada oli veel hullem: siis oli ta rattaga ja sõit võttis kolm korda kauem aega kui tavaliselt. Õnneks pole Sara oma hädas üksi – kui vaja, tulevad vanaisa ja Niklas transpordiga appi. Lähedalt või kaugelt saadud mööblit ja muud kraami on eriti palju elutoas.

Köögis troonib suur laud, mille Sara valgeks värvis. Toolid ja mõned valgustid on Ikeast. Foto: Cecilia Möller

Kodusust loovad valge ja puit

Siia koju astudes tekib tunne, nagu sammuksid pilve sisse – tõsi, selles pilves on ka maiseid elemente. Kerged värvid ja pehmed materjalid on kõrvu tumedamate esemetega, nagu metallist lamp, puidust puhvet, jahitrofee, mis on saanud ümber musta raami ja seega muutunud installatsiooniks seinal. Selline kooslus loob koduse ja külalislahke tunde. Pea igas nurgas on taimed, mis annavad energiat ja lõõgastavad. Maakodu stiilis köögis on suur valgeks värvitud laud ja selle ümber valged toolid, millele mugavuse huvides on nahad peale pandud – nii ei tahagi külalised õhtul niipea lahkuda. Köök on maalähedane, aga oma varustuse poolest rahuldab kõik peakoka vajadused.

Ülakorruse magamistoal on ümar aken – see, mis kohe esmakülastusel silma jäi ja on siiani tõmbenumbriks. Hommikul üles ärgates kohe loodust näha – see on kui täitunud unistus! Magamistoas on kerged harmoonilised värvid, näiteks halli varjundid ja beež. Sara saagis ühe vana pingi kaheks ja sai mõlemale poole voodit lauakese. Lõõgastushetkedeks on mõnus kiiktool akna all. “Mõnele asjale jätan esialgse välimuse, mõne muudan endale sobivaks. Segan valget ja puidutooni. Kõik see loob armsa koduse õhkkonna – see tunne peab siin olema,” räägib Sara.