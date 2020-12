Istutusideid kevadeks ehk Peenral koos nagu sukk ja saabas  

Päevaliilia õied on igaüks lahti vaid ühe päeva. Kuna lehed on neil nii sarnased nartsissi lehtedega, siis sobivad mõlemad kõrvuti kasvama.

Peenra võiksime rajada nii, et kogu aeg oleks see täidetud ja kaunis ning terve hooaja leiduks seal pilku püüdvaid õitsejaid. Püüame vältida kooslusi, milles kõik taimed pea korraga hääbuvad, jättes peenrasse tühikuid. Hea oleks, kui ühtede pilgupüüdjate äraõitsedes ja kahvatudes tekivad ligidal asemele uued värsked õied või lopsakad lehed. Täht­samate käiguradade ja vaatepunktide puhul võiks arvestada, et seal oleks kogu hooaja vältel midagi vaadata. Päris tühjade kohtade tekkimist aitab vältida ka pinnakattetaimede kasutamine kõrgemate taimede vahel. Paljud pinnakatjad on igihaljad, olles kuni lume tulekuni rohelised ja head peenrapinna täitjad.

Aed-leeklilled ja astilbed õitsevad ühel ajal ja väga rikkalikult. Sügise poole on ka kõrgemad kõrreliste puhmad oma täies ilus ja tekitavad värviliste õite vahele õhulisust.

Kevadel on aias nii varaseid kui ka hiliseid tärkajaid. Need hilisemad pistavad oma nina mullast välja alles siis, kui esimesed on juba õitsenud ja peagi kolletuvad.

Tüüpilised hilised ärkajad on hostad, enamik kõrrelisi, astilbed.

Tavaliselt alustavad hiljem need taimed, kes avavad oma õied suve teises pooles või näevad suve lõpupoole kõige uhkemad välja. Kevadeks on hea nende lähedale istutada varaseid sibullilli või püsikuid, siis on neil hiliste tärkajate arvelt ruumi silma paista. Hiljem, kui sibullilled koltuvad, katavad kiiremakasvulised taimed vabaks jäänud pinnad.

Selliste sobivate paarilistena võivad kõrvuti kasvada tulbid ja hostad – kuna hostad on teada-tuntud hilinejad, siis seni, kuni nende asemel laiutab tühi koht, täidavad selle ligiduses pilku püüdvad varased sibullilled. Ajaks, kui viimaste õied närbuvad ja lehedki kuivavad, jõuab hostade lopsakas roheline need enda kõrval kinni katta.

Üksteisega sobivad ka sarnaste lehtedega, kuid eri aegadel õitsevad taimed. Heaks näiteks on nartsissid ja päevaliiliad. Neil on üsna sarnaste lehtedega puhmikud, kuid ajaks, kui nartsissid on õitsemise lõpetanud ja lehed tasapisi kolletuvad, alustavad päevaliiliad ning peenra üldmulje justkui ei muutugi. Paremini sobivad nartsissidega kokku keskmise kõrgusega päevaliiliate sordid.