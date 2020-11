Kasvatamise kuldreeglid: putuktoiduline taim võib talvituda külmkapis

1. reegel: niiske õhk ja muld

Kodus saad kõige parema tulemuse, kui kasvatad putuktoidulisi taimi avatud terraariumis või klaasanumas, kus õhk on niiske, kuid siiski ringleb ja kuhu pääsevad ka putukad ligi. Liiga umbses terraariumis levivad kergesti hallitus ja taimehaigused.

Putuktoidulistele taimedele meeldib, kui neid sagedasti sooja veega piserdad. Õhuniiskuse saad kõrge (50–90%) hoida ka elektrilise õhuniisutaja abil. Enamikule neist meeldib väga märg muld ja pisut vett potialusel. Kui vesi hakkab aluselt otsa saama, ongi aeg taime uuesti kasta. Erand on kanntaim, kelle aluselt tuleb liigne kastmisvesi alati ära valada.

Kasta taimi pehme veega. Ideaalne on toasoe vihma- või lumesulamisvesi, aga sobib ka destilleeritud või paar päeva toas lahtiselt seisnud kraanivesi.

3. reegel: palju valgust ja sooja

Putuktoidulised taimed vajavad palju valgust, kuid mitte eredat keskpäevast päikest. Kanntaimele ja võipätakale sobib pisut varjulisem koht. Ülejäänud võivad pisukese harjutamisega kasvada ka päikese käes, aga siis tuleb hoolega jälgida, et muld oleks alati niiske.

Toatemperatuur peaks olema kasvuperioodil üsna kõrge, 20–35 ºC. Suvel võid potid ka õue viia, kuid too need enne sügise saabumist aegsasti tuppa tagasi. Kanntaim eelistab suvitada kasvuhoones või toas.

Troopikast pärit taimed, kes kasvavad aasta ringi, vajavad talvel taimelampide lisavalgust.

4. reegel: lase puhata

Näpitslill, kärbsepüünis ning huulheina ja võipätaka parasvöötmest pärit liigid vajavad talvel kolme-neljakuulist puhkeperioodi. Enamasti annavad taimed sellest ise märku – päeva lühenedes hakkavad taime lehed vähehaaval kuivama. Vähenda järk-järgult kastmist ja ära jäta kastmisvett alusele. Eemalda kõik surnud taimeosad ja õievarred. Hallituse vältimiseks raputa mullale pisut kaneeli või pudista turbasammalt.

Vii talvist puhkeperioodi pidavad taimed jahedasse, näiteks 5–10 ºC garaaži, sahvrisse või verandale. Mõni putuktoiduliste kasvataja talvitab oma taimi isegi külmkapi juurviljasahtlis. Oluline on, et temperatuur ei langeks miinuspoolele.

Puhkeperioodi ajal hoia muld potis ühtlaselt niiske, kuid mitte läbimärg. Sel ajal pole valgus taimedele kuigi oluline.