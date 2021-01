Lindude toitmine: mis sobib neile söögiks?

Kui kehtivusaja ületanud seemned ei ole hallitanud ega muul viisil riknenud, võib neid lindudele talvel pakkuda küll. Sama kehtib eelmistest aastatest alles jäänud rasvapallidega – kui need lõhnavad hästi ja näevad välja värsked, võib need välja riputada, aga kindlasti ei tohi linde toita rääsunud palliga. Et pakutud toit ka püsiks puhas, on oluline toidumaja pidevalt puhastada, sest väljaheidetega segunenud või märjaks saanud toit rikneb kiiresti ja võib lindudele haigusi põhjustada.