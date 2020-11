Kumb valida – puidust või plastikust lõikelaud? 

Plastik või puit? Plastikust lõikelauda saad pesta nõudepesumasinas suure kuumusega, kus hävinevad sinna kogunenud bakterid. Sellepärast reklaamitaksegi neid kui hügieenilisi ja vähe hoolt nõudvaid tooteid. Samas tekivad plastikust lõikelauale kergemini sisse kriimud ja kraapsud ning neid peab tihedamini välja vahetama. Ka nuga läheb plastiku peal kiiremini nüriks. Kuna plastikust lõikelaud tuleb suurte kulumismärkide tekkides ära visata, tekitab see ka rohkem plastikjäätmeid, mille ümbertöötlemine on väga energiakulukas. Puit on plastikust pehmem materjal, ka sellele tekivad kriimud, aga seda saab ise hooldada. Puidust lõikelaud võib õige hoolduse korral sind eluaeg teenida.

Üllatavad tulemused

Muide, kas teadsid, et puidul on antibakteriaalsed omadused? Uuring näitas, et kolibakter kaob aja möödudes puidu pinnalt samas kui klaaspinnal jääb see alles. See fakt ilmnes, kui korraldati katseid plastikust ja puidust lõikelaudadega, saamaks teada, kummal pesitseb rohkem baktereid. Kui üldise arvamuse kohaselt on hügieenilisem plastikust lõikelauad, siis tulemused näitasid hoopis vastupidist. Suurem bakterite kogukond oli just plastikust lõikelaual.

Seega võib kokkuvõtteks öelda, et võistluse köögis võidab puidust lõikelaud 1:0!