Saagu valgus! Toataimed aitab talvest üle taimelamp 

Eriti raskelt mõjuvad valguseta talvekuud toataimedele, kes valdavalt on pärit soojast ja valgusküllasest kliimavöötmest. Taimedele tuleks lisa­valgust anda minimaalselt 8–12, veel parem 14 tundi päevas. Ööseks tuleb lambid kustutada ja taimedele kindlasti puhkeaega võimaldada. Õige režiimi seadistamine pole ülemäära keeruline, sest valgust aitavad sisse-välja lülitada programmeeritavad taimerid ka sel ajal, mil ise näiteks suusapuhkusel viibite.

Oluline abimees on taimelamp siis, kui soovite taimi ette kasvatada. Veebruari lõpust saab alustada juba tomatite ja paprikate külvamisega, sest neil kulub saagini väga pikk aeg, samuti läheb aeglaselt paljude suvelillede ja maitsetaimede kasvatamine. Lootes üksnes aknast tulevale päevavalgusele, on enamasti tagajärjeks valguse suunas väljaveninud peenikesed aneemilised taimehakatised, eriti kui kasvatamisega alustatakse veebruaris-märtsis.

Eri kõrgusega taimede puhul on mõistlik kasutada mitmeid just konkreetsele taimele suunatud valgusteid. Foto: bulbolight.com

Reguleeritava kõrgusega taimelampe on võimalik kasutada nii laua- kui ka seinavalgustina. Foto: bulbolight.com

Luks ja luumen

Inimsilm on subjektiivne ja tajub valguse lainepikkusi erinevalt. Valgusallikast lähtuvat ja silmaga tajutavat kiirgusvõimsust kirjeldavad professionaalid luumenites. Mida rohkem luumeneid, seda eredam valgus ja tõhusam valgusallikas. Seda aga, kui hästi pind on valgustatud, mõõdetakse luksides. Näiteks on päikeselise ilmaga valgustustihedus õues 32 000 – 120 000 luksi, ent talvisel aknalaual vaid 500 luksi. Juba see võrdlus peaks näitama, kui väga taimed päikese järele igatsevad. Valgusnõudlikumad vajavad vähemalt 1500 luksi, varjulisemat eluviisi eelistavad toataimed aga 500–700 luksi.

Spetsiaalseid taimelampe on väga erinevaid – halogeniidlampidest (HID-lamp, mis asendab nn säästulampe) kuni luminofoortorude ja leedlahendusteni välja. Viimased on kõige kallimad, ent kestavad kaua. Saadaval on ka valmislahendused, mis valgustavad kõige paremini otse lambi all asuvaid taimi. Taimede ja valgusti vahele jäetakse umbes 40–60 cm vaba ruumi, vahel ka vähem või hoopis rohkem (kaugus on ­tavaliselt taimelambi pakendil kirjas ja sõltub valgusallika iseloomust). Seda põhjusel, et lambid eraldavad lisaks valgusele ka soojust ja liiga madalal paiknevad lambid võivad taimedele loodetud kasu asemel hoopis põletusi tekitada.