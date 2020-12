Aed INSPIRATSIOONIKS | Talvised õuevaasid ja lillekastid täis silmailu Evely Karvak , täna 06:44 Jaga: M

GALERII

Jaapani enelate ärakuivanud õisikud saab punuda pärjaks. Foto: Evely Karvak

Külm ilm on õuepottides ja aknakastides teinud oma töö ning sinna pandud sügistaimi korralikult räsinud. Kuidas võiks praegu õuepotte täiendada, et need taas kaunid välja näeksid?