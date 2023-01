Loomaomanik, ole tähelepanelik: neid taimi ära too koju, kus on lemmikloom

Nii kaua, kuni ise hambaga taimi proovimas ei käi, pole need inimestele ohtlikud. Kui teil on aga kodus kass või koer, kes kipub pahandust tegema ja järjekindlalt toataimi näksima, peab teadma, millised taimed põhjustavad loomadele probleeme. Kassid ja koerad on küll erinevad loomad, kuid rohelust näksida armastavad nad samadel põhjustel – enamasti igavusest, või vajadusest oma magu puhastada. Täiesti mürgivabade taimede nimekiri on õnneks päris pikk, nii et iga taimesõber saab oma lemmiku pärast olla muretu. Kaunid, kuid mürgised taimed on igal juhul parem asetada kõrgematele riiulitele, amplitesse või kohta, kus lemmikloom või väikelaps neile ligi ei saa.