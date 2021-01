Kodu ja Aed Kodu puhtaks! Need nipid aitavad kodu kärmelt korda saada Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna 06:37 Jaga: M

Foto: Murilo Folgosi, Pexels

Tee need pisikesed muudatused oma tavapärases koristamisrutiinis ning juba saabki kodu kärmelt korda. Kindlasti meeldivad need nipid sulle niivõrd, et jäädki neid kasutama!