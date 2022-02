MILJON SÜDAMEKUJULIST KOMMIKARPI | Hoidu muutmast sõbrapäeva roosa prügi päevaks!

Kahekesi peetud õdus õhtusöök, jalutuskäik rabas või muuseumikülastus jääb romantilist tähtpäeva veel kauaks meenutama. Eriti oluline võib see olla lastega abielupaaridele, kel muude argikohustuste tõttu ei pruugi enam nii palju silmi teineteise jaoks jaguda. Või võta seda päeva kui head hetke oma sõpradega kohtumiseks – igatahes kaalub ühine ehe elamus südamekujulised kingid üle!

Isetehtud kingitused jõuavad saaja südames kaugemale kui valentinipäeva ostuhulluse ajal poekorvi jõudnud roosa mänguasi. Kui valmistad praktilise ja isikupärase kingi nagu tekstiilist poekoti, villased sokid, pudeli või purgi isetehtud siirupit-moosi, siis on asjatu peljata, et see kasutust ei leia!