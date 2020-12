Mägisibul: nägu klaariks põhjamaa aaloega! 

Dekoratiivne on neid panna kasvama erinevatesse väikestesse anumatesse, kuid siis tuleks jälgida, et neil olekspõhjas drenaaž või augud, sest muidu on juurtel oht mädanema minna.

Igihalja mägisibula lihakaid lehti võib korjata aasta läbi. Hea uudis on ka see, et erinevalt aaloest ei ole mägisibulalehti vaja koorida, sest need on õhemad ja puuduvad okkad. Tiri rosettide küljest alumisi suurimaid lehti, kuid jäta igale taimele vähemalt 2/3 lehemassist alles, et neil oleks jõudu taastuda.