9 RAHVUSLIKKU IDEED | Vahvad viisid vabariigi aastapäeval kodu kaunistamiseks

Kasuta ilusaid ja mõjukaid sümboleid ka oma kodus. Märke on palju, aga nende tähendus on paljuski sarnane. Näiteks rõngas- ja diagonaalrist, kolmjalg, pentagramm ja ring on kõik kaitsemärgid, samas on need ka edukuse, viljakuse ja õnne sümbolid.