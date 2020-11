Kas teadsid? Sinu magamisasend reedab, millist madratsit vajad  

Kas kipud magades higistama?

Põhi- ja kattemadratsid on polsterdatud ja kaetud erinevate materjalidega, mida võib laias laastus lahterdada naturaalseteks ja sünteetilisteks. Inimene, kes kipub magades higistama, peaks eelistama kindlasti naturaalseid: suvisel ajal on selleks hea puuvillavooderdus, talvisel perioodil villane. Katteriiete puhul jälgi ka, et need tagaksid termoregulatsiooni ja hea mikrokliima.

Kas oled ülekaaluline?

Üldine soovitus on, et kergemad inimesed võivad kasutada igat tüüpi (sh ka pehmemat) ja suurema kehakaaluga inimesed jäigemat madratsit. Nii on kindel, et magamisase ei vaju liigselt ära. Ülekaalulistele soovitatakse jämeda vedruga, lateks-, mäluvaht- ja poroloonmadratseid.

Kas sul esineb allergiaid?