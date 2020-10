Soomuslehik on dekoratiivne ja lihtsa hooldusega toataim

Neile meeldib hea drenaažiga, õhku läbilaskev liiva- või lubjaklibune muld, sobib ka kaktusemuld.

Kasvab omasoodu

Lõunapoolsete akende omanikud võivad end õnnitleda – neil on soomuslehikule kasvamiseks hea stardipositsioon. Kuuma ega päikest need vähenõudlikud taimed ei karda, vaid on selliste ekstreemsustega kohastunud – lehtedel on sinakas kaitsev vahakirme ja vähe õhulõhesid. Suvel pole soomuslehiku eest hoolitsemisega erilisi probleeme, piisab kastmisest ja kasvuperioodil nõrga katuseväetise lahusega väetamisest ning taim tasub hoolitsuse eest õitsemisega.

Soomuslehikud Foto: Priit Grepp

Hoia kastmisega piiri

Nimelt on usina kastmisega võimalik iga toataim kiiresti hingusele saata, eriti kehtib see aga sukulentide ja soomuslehikute puhul. Vähem on rohkem – see tõde kehtib nende puhul kindlasti, eriti talvel. Seega talvel võiks neid kasta vaid äärmisel vajadusel, üksnes mulla läbikuivamise korral, sest kastmine ergutab kasvama ja seda ei saa soomuslehikutele meie kaamoses soovitada. Kastes tuleb kindlasti jälgida, et vesi ei satuks ”soomuste” vahele ega leheroseti sisse, eriti oluline on see karvaste lehtedega soomuslehikute puhul. Üleliigne vesi ei tohiks jääda seisma ka alusele või ümbrispotti.