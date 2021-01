Kodune töötuba on piinlikult sassis? Selle nimekirjaga on töötoa koristamine käkitegu 

□ Tee korda pudi-padi sahtel, sordi kirjatarbed eraldi topsikutesse või lahtritesse.

□ Korrasta töölaua all olevaid juhtmeid, vajadusel kata need eristamiseks värviliste teipidega ja koonda klambritega või tõsta laua alla kinnitatud korvi.

□ Sordi säilitamist vajavad dokumendid, fotod, tunnistused karpidesse, kaustadesse või mappidesse.

□ Kopeeri säilitamist vajavad failid arvutivälisele kõvakettale.

□ Pane kirja kõik kasutusel olevad kasutajanimed ja paroolid.

□ Rühmita raamatud värvide, autorite või žanrite järgi.

□ Paranda katkised raamatulehed ja -kaaned.

□ Kogu kõik ühepoolsed väljaprindid kokku, et neid mustandipaberina kasutada.