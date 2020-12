Idud aitavad võita kurnatuse ja muuta välimuse kaunimaks! 

1. Vali head maheseemned. Kasuta idandamiseks vaid värskeid hästi hoitud seemneid. Kapinurgas liiga kaua seisnud seemned võivad idaneda ebaühtlaselt. On väga ebameeldiv, kui toidu sees on üksikud kivikõvad seemned.

2. Otsi idandamisnõu. Idandamiseks on mitmeid võimalusi. Mugav on teha seda spetsiaalses augulise kaanega purgis või idandamisnõus.

3. Jäta ruumi. Ära idandamisnõu liiga täis topi, sest siis ei pääse hapnik idude vahele ja need võivad nõnda kiiresti halvaks minna. Kuldreegel ütleb, et ühte 500 ml purki mahub üks kuhjaga supilusikatäis seemneid, kaun- või teravilju.

4. Loputa idusid 2–3 korda päevas toasooja veega, et need ära ei kuivaks, sest siis võib idanemine peatuda.

5. Soojas toas. Tuba, kus on idandamisnõu, ei tohiks olla liiga külm ega kuum. Idandamiseks sobilik temperatuur on 18–21 kraadi.