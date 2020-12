EKSPERIMENT | Kuidas saada kodu tränist priiks ehk Milline korrastamismeetod tõeliselt toimib? 

Kon-Mari meetod

Kon-Mari on üks tuntumatest korrastamis- ja organiseerimismeetoditest, mille looja on Marie Kondo. Jaapanlanna leiutatud süsteem võib sobivuse korral kujuneda lausa hinge kergendavaks elustiiliks, kuna rõhub organiseerimisel positiivsele kogemusele. Selle asemel, et otsustada, millest lahti saada, valid sa hoopis, mida jätta. Kontrollküsimus asju sortides on: kas see ese tekitab minus rõõmu ja õnnetunnet?

Kuidas see käib?

Olenemata sellest, kas sordid riideid, raamatuid, koristustarbeid vms, tuleb laotada kõik sama grupi asjad silme ette laiali. Pea meeles, et organiseerimine ei käi toakaupa, vaid just sorditava esemegrupi järgi. Katsu eset ja tunneta, mis emotsioone see asi sinus tekitab, esitades küsimuse: kas see kutsub esile rõõmu?

Kui asjad on niiviisi kaheks sorditud, täna mitterõõmustavaid esemeid nende kingitud kogemuse eest ning anneta või müü asjad edasi. Positiivseid emotsioone tekitavad esemed aseta tagasi riiulitesse.